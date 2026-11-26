Visionaria 2026 ha ufficialmente aperto i battenti al Padiglione Daniele Becci del Porto Turistico Marina di Pescara. La sesta edizione dellâ€™Adriatic Innovation Forum, promosso dalla Camera di Commercio Chieti Pescara e dalla sua Agenzia di Sviluppo, torna con il claim Â«Connect y(our) futureÂ», proponendosi ancora una volta come luogo di incontro e confronto tra imprese, istituzioni, universitÃ , mondo della ricerca e nuove generazioni.

Ad aprire la manifestazione Ã¨ stato il presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Gennaro Strever, che nel suo intervento ha richiamato le grandi trasformazioni che attendono il sistema produttivo, individuando tre sfide decisive: energia, innovazione e capacitÃ di fare sistema.

Â«Non possiamo limitarci a subire questo cambiamento. Dobbiamo conoscerlo, comprenderlo e imparare a governarloÂ», ha affermato Strever parlando dell'intelligenza artificiale e della trasformazione tecnologica, sottolineando la necessitÃ di accompagnare l'innovazione con investimenti nelle competenze e nel capitale umano. Un percorso che, secondo il presidente, richiede anche una maggiore collaborazione tra imprese, istituzioni e universitÃ , perchÃ© Â«il futuro non si aspetta. Il futuro si costruisce. InsiemeÂ».

La giornata inaugurale Ã¨ entrata subito nel vivo con la tavola rotonda Â«Transizione energetica: a che punto siamo?Â», che ha aperto il confronto sui costi dell'energia, sulla sicurezza degli approvvigionamenti e sulle prospettive del sistema energetico nazionale. Moderato dalla giornalista Fiorella Corrado, il dibattito ha coinvolto Giorgia Amato, ricercatrice del Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne; Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara; Alberto Geri, professore di Sistemi elettrici per l'energia all'UniversitÃ La Sapienza di Roma; Massimiliano Tacconelli, VP Nuclear & Big Science Director di Walter Tosto; Lorenzo Dattoli, presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico; Gabriele Piperno, membro della Divisione nucleare del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; Carmine Puglielli, direttore Area Imprese Abruzzo di Intesa Sanpaolo; e l'ambasciatore Francesco Maria TalÃ², inviato speciale dell'Italia per il Corridoio Economico India-Medio Oriente-Europa (IMEC).

Un confronto che ha riportato al centro dell'attenzione il tema della competitivitÃ energetica del Paese e la necessitÃ di individuare un mix di fonti e infrastrutture capace di sostenere lo sviluppo industriale, riducendo la dipendenza dall'estero e garantendo costi piÃ¹ sostenibili per le imprese.

Tra le esperienze piÃ¹ significative dell'edizione 2026 c'Ã¨ VisionART â€“ Artigiani Aumentati. Tecnologia che valorizza il saper fare, lo spazio esperienziale visitabile per tutti e tre i giorni della manifestazione. Coordinato da Loreto Di Rienzo, Technology Ambassador e Business Developer, VisionART mette in dialogo competenze artigiane, manifattura e tecnologie abilitanti, attraverso cinque applicazioni concrete che mostrano come l'innovazione possa ampliare le possibilitÃ produttive e creative delle imprese.

Cinque le realtÃ protagoniste: Confezioni Mario De Cecco S.p.A., con LiSa Hyper Harness, un'imbracatura intelligente per la sicurezza sul lavoro; APTIQE, con la progettazione di protezioni sportive personalizzate attraverso scansione 3D e manifattura additiva; Technoprogress S.r.l., con la tecnologia Coloreel, che permette di colorare il filo direttamente durante il ricamo; Ambiens VR S.r.l., con Phygimat, un sistema interattivo che collega campioni fisici di materiali e ambienti virtuali; ed easyrobot.io, una piattaforma che facilita l'individuazione di soluzioni robotiche per i processi produttivi. Dimostrazioni e installazioni attive consentono ai visitatori di vedere da vicino le tecnologie e comprenderne le applicazioni. Il messaggio Ã¨ chiaro: la tecnologia non sostituisce il saper fare, ma ne amplia le possibilitÃ .

GiovedÃ¬ 26 novembre, Visionaria proseguirÃ con un programma dedicato alla costruzione del futuro delle imprese e del lavoro, tra formazione, innovazione e nuove competenze. Alle 10.00, nello Spazio Futuro, Ã¨ in programma il laboratorio di Strategic Foresight Â«Costruire il futuro: laboratorio di Strategic Foresight per immaginare l'impresa e il lavoro dell'Abruzzo al 2040Â», con Simone Di Zio. Nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 18.00, lo stesso spazio ospiterÃ Â«AI, GenAI & storie di collaborazioni interdisciplinariÂ», con Lucia Migliorelli, per approfondire le opportunitÃ dell'intelligenza artificiale generativa e il valore delle collaborazioni tra discipline e competenze differenti. Alle 17.00, sul Main Stage, il giornalista Luca Stefano Tremolada de Il Sole 24 Ore modererÃ il confronto Â«Oltre lâ€™algoritmo: open innovation, fattore umano e politiche per la crescita industrialeÂ», dedicato al ruolo dell'innovazione e delle politiche industriali nella competitivitÃ delle imprese. A seguire, alle 18.00, il dibattito Â«La sfida delle competenze: tra valorizzazione dei talenti, welfare e formazioneÂ» approfondirÃ il rapporto tra capitale umano, formazione e nuove esigenze del mondo del lavoro, con il contributo di rappresentanti del mondo accademico e imprenditoriale.

Visionaria proseguirÃ fino a venerdÃ¬ 27 novembre.

La manifestazione Ã¨ organizzata dalla Camera di Commercio Chieti Pescara e dalla sua Agenzia di Sviluppo, con la collaborazione di Unioncamere, Regione Abruzzo, delle tre UniversitÃ del territorio e SMAU. Intesa Sanpaolo Ã¨ main sponsor.