Ultimo mese per partecipare a “I Luoghi del Cuore”, censimento promosso dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo, e votare i luoghi più amati, compiendo un gesto semplice e concreto per la loro tutela e valorizzazione. La classifica provvisoria traccia la mappa di un’Italia variegata, insolita e sorprendente, fatta di “luoghi del cuore” capaci di muovere e unire le comunità - comprese centinaia di scuole in tutta Italia e persino alcune Università - per l’amore e la difesa del patrimonio d’arte e natura. Scorrendo la lista dei luoghi più segnalati a oggi, si incontrano antiche dimore, aree naturalistiche, litorali, parchi, grotte preistoriche, borghi, abbazie, castelli, imponenti esempi di archeologia industriale, disseminati in tutta la Penisola, e ancora botteghe tradizionali, fortezze, ferrovie e ponti storici, fari, alberi secolari, iconici luoghi di aggregazione, monumenti identitari e, addirittura, un presepe subacqueo, una scogliera e un’isola. La gara è aperta e tutto può succedere nell’ultimo mese di censimento.

Oltre un milione di segnalazioni sono già state raccolte e c’è tempo fino al 15 dicembre 2026 per votare e unirsi a questa straordinaria e appassionata mobilitazione, che vede in prima linea, in questa edizione più che nelle precedenti, i giovani, che numerosi rispondono all’appello per la difesa e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale in cui si riconoscono e per il quale “fanno squadra”.

La parola che riassume il coinvolgimento che ogni edizione de “I Luoghi del Cuore” genera è passione. Questa anima le oltre centocinquanta realtà – associazioni, Comuni, Parrocchie, ma anche comitati nati proprio per la partecipazione al censimento e moltissime scuole – che in tutta Italia stanno raccogliendo voti per i luoghi che hanno a cuore. Oltre 70 hanno già superato la soglia delle 3.000 segnalazioni che consentono, dopo la chiusura del censimento, l’accesso al Bando per la candidatura di progetti e la richiesta di un sostegno economico, con un sistema che ha permesso dal 2003 a oggi di sostenere 180 progetti in tutta Italia, grazie al programma di FAI e Intesa Sanpaolo. La fase finale del censimento è la più intensa, soprattutto per chi aspira a ottenere il sostegno economico del programma. Chi salirà sul podio nazionale si aggiudicherà, rispettivamente, 70.000€, 60.000€ e 50.000€, previa presentazione di un progetto di restauro o valorizzazione culturale. La soglia di 3.000 voti è indispensabile per l’accesso al Bando, ma raggiungere un numero più alto di segnalazioni è importante perché dà la possibilità di richiedere maggiori fondi e offre l’occasione di avere più visibilità e generare impatti virtuosi sul territorio.

Ecco i luoghi che sono, per ora, ai primi posti della classifica provvisoria dell’Abruzzo (descrizioni a seguire):

• Antica Tipografia Masciangelo, Lanciano (CH), al 10° posto della classifica nazionale provvisoria

• Convitto Nazionale Melchiorre Delfico, Teramo

• Antica Fonte dell'Accolle, Roseto degli Abruzzi (TE), vicina alla soglia minima di 3.000 voti per la partecipazione al Bando

Con l’avvio dell’anno scolastico si è innescata anche un’importante partecipazione delle scuole, che in alcuni casi scelgono di sostenere la candidatura di edifici scolastici storici e di grande valore per il territorio, come il Convitto Nazionale Melchiorre Delfico, che per decenni ha formato generazioni di studenti abruzzesi. Al mondo scolastico è dedicata quest’anno un’attenzione speciale da parte del FAI, per rafforzare l’azione educativa e di sensibilizzazione dei giovani alla conoscenza e all’importanza della tutela dei luoghi in cui vivono e integrare gli studenti, con le loro famiglie, e gli istituti scolastici nelle “comunità di patrimonio”, contribuendo a formare cittadini attenti e partecipi del presente e del futuro dei territori.

Si possono votare tutti i luoghi che si desiderano, senza un limite numerico, fino al 15 dicembre. I voti cartacei che arriveranno alla Fondazione entro la conclusione del censimento verranno conteggiati nella classifica finale, che sarà resa nota a febbraio 2027.

Per votare e per consultare la classifica provvisoria completa

www.iluoghidelcuore.it



I “luoghi del cuore” ai primi posti della classifica provvisoria in ABRUZZO

Antica Tipografia Masciangelo, Lanciano (CH)

L’Antica Tipografia Masciangelo è una straordinaria testimonianza della storia editoriale e tipografica abruzzese che conserva ancora oggi macchinari, caratteri mobili, arredi lignei e attrezzature che raccontano oltre un secolo di attività, tanto da apparire come un luogo sospeso nel tempo. Proprio qui si formò Rocco Carabba, tipografo ed editore italiano fra i più noti d’Abruzzo, fondatore della celebre casa editrice Carabba, punto di riferimento della cultura italiana tra Otto e Novecento. Ospitata nei locali al pian terreno di un antico palazzo situato in Corso Roma, la tipografia rappresenta un raro esempio di patrimonio produttivo ancora integro. Oggi il complesso necessita di interventi di recupero sia sugli ambienti sia sulle attrezzature storiche, minacciate dal degrado e dall’umidità. L’obiettivo condiviso da cittadini e istituzioni è trasformare questo straordinario patrimonio nel primo Museo dell’Arte Tipografica d’Abruzzo, uno spazio capace di conservare la memoria del lavoro tipografico e di trasmetterla alle nuove generazioni. La partecipazione al censimento “I Luoghi del Cuore”, promossa dal comitato “Antica tipografia Masciangelo”, che si compone di una decina di realtà culturali locali, nasce proprio dalla volontà di restituire alla collettività un luogo unico, dove storia, cultura e formazione possano tornare a convivere. L'Antica Tipografia Masciangelo ha ricevuto il sostegno di diverse scuole (anche di comuni limitrofi), che sono state determinanti per il posizionamento in classifica. I volontari FAI di Lanciano supportano la raccolta voti.

Convitto Nazionale Melchiorre Delfico, Teramo

Il Convitto Nazionale Melchiorre Delfico è una delle istituzioni educative dell’Abruzzo, che per decenni ha formato generazioni di studenti ospitando al proprio interno diversi percorsi scolastici, dal liceo classico al liceo musicale, fino alle scuole primarie e secondarie. Situato in Piazza Dante, nel quartiere di Santo Spirito, il complesso venne progettato dall’architetto abruzzese Vincenzo Pilotti e inaugurato nel 1934, come parte del grande programma di trasformazione urbanistica che interessò la città nella prima metà del Novecento. Il palazzo si distingue per il suo elegante stile neorinascimentale: la monumentale facciata si sviluppa su tre livelli scanditi da finestre regolari, cornici decorate e due corpi laterali che valorizzano il volume centrale, impreziosito da un ampio balcone con balaustra monumentale. Nel corso degli anni il Delfico è diventato un punto di riferimento identitario per la città e per l’intero territorio provinciale. La vicenda recente del Convitto ha profondamente colpito la comunità locale. Dopo aver celebrato nel 2024 il novantesimo anniversario dalla sua inaugurazione, il complesso è stato sottoposto a verifiche strutturali che ne hanno determinato la chiusura e il trasferimento di studenti e personale in altre sedi scolastiche. Ancora oggi il futuro dell’edificio rappresenta un tema particolarmente sentito dalla cittadinanza. Per questo motivo “Gli Amici del Delfico” insieme ad altre associazioni culturali locali, partecipano nuovamente ai Luoghi del Cuore per richiamare l’attenzione sull’importanza del suo recupero e della sua valorizzazione.

Antica Fonte dell'Accolle, Roseto degli Abruzzi (TE)

In provincia di Teramo, nel cuore della Riserva Naturale del Borsacchio, ai piedi dello storico borgo di Montepagano, si trova l’Antica Fonte dell’Accolle, uno dei luoghi più identitari del territorio di Roseto degli Abruzzi. Alimentata da una sorgente naturale tuttora attiva, la fontana rappresenta una preziosa testimonianza della vita quotidiana delle comunità rurali che per secoli hanno abitato queste colline. Sebbene le origini esatte della struttura non siano documentate, esistono riferimenti a lavori di manutenzione già nei primi decenni dell’Ottocento e numerosi studiosi ritengono che la sorgente fosse utilizzata fin dall’XI secolo, in relazione alla nascita del vicino insediamento di Montepagano. La fonte colpisce per la sua organizzazione funzionale. Era infatti composta da tre sezioni distinte: una destinata all’approvvigionamento di acqua potabile, una utilizzata come abbeveratoio per gli animali e una terza adibita a lavatoio coperto, luogo di lavoro ma anche di incontro e socializzazione per le donne del paese. Intorno alla fonte sopravvive inoltre un ricco patrimonio di tradizioni popolari. Una leggenda racconta che le donne che desideravano un figlio si recassero qui per invocare l’intercessione di San Pasquale Baylón, motivo per cui il luogo è conosciuto anche come “Fontana del Santo”. Oggi l’Antica Fonte dell’Accolle e gli storici sentieri che la collegano al borgo di Montepagano necessitano di interventi di recupero, manutenzione e valorizzazione. Per raccogliere i voti al censimento è nato il comitato “Antica Fonte dell’Accolle”, che collabora con numerose realtà territoriali con il desiderio di contribuire a preservare un luogo dove natura, storia e memoria collettiva continuano a intrecciarsi. I volontari FAI di Teramo supportano la raccolta voti.

Intesa Sanpaolo affianca dal 2004 i Luoghi del Cuore del FAI per la sua attenzione alla storia e all’arte italiane. Oltre alle attività finanziarie per favorire la crescita economica e la coesione sociale, Intesa Sanpaolo sostiene infatti i territori con programmi culturali che pongono al centro le comunità locali. Con i quattro musei delle Gallerie d’Italia a Milano, Napoli, Torino e Vicenza, la Casa Museo dell’Antiquariato di Arezzo e la Galleria degli Alberti di Prato, con una collezione di 40 mila opere d’arte e con un progetto nazionale di restauro come “Restituzioni”, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturalistico dell’Italia sono da sempre tratti identitari del Gruppo.

La XIII edizione de “I Luoghi del Cuore” si svolge con il Patrocinio del Ministero della Cultura. Anche in occasione della XIII edizione del censimento “I Luoghi del Cuore”, Rai conferma l’impegno del Servizio Pubblico multimediale alla promozione, cura e tutela del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico italiano. Rai è Main Media Partner del FAI e supporta l’edizione del Censimento 2026 anche grazie alla collaborazione di Rai per la Sostenibilità ESG.