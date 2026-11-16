Olio EVO e letteratura, grande partecipazione a Santa Maria Imbaro per “L’oro di Annarella”

Grande partecipazione sabato 14 novembre al Frantoio Amoroso di Santa Maria Imbaro, in provincia di Chieti, per “L’oro di Annarella – dal cuore del romanzo all’oro verde del frantoio”. La serata ha affiancato la presentazione del romanzo di Egisto Rossetti a un percorso di avvio all’assaggio dei nuovi oli della campagna 2026/2027, costruendo un dialogo tra letteratura e cultura olearia.

L’incontro è nato dall’idea di far incontrare pubblici e interessi diversi. Il romanzo ha introdotto i partecipanti a una storia e al suo immaginario; l’assaggio ha aperto una finestra sul prodotto, sui saperi di chi lo realizza e sul rapporto con il territorio. Due esperienze distinte, ma capaci di contaminarsi: la narrazione ha accompagnato la scoperta dell’olio, mentre la conoscenza dell’olio ha dato nuove chiavi per leggere il mondo che lo circonda.

Durante la presentazione del libro, Egisto Rossetti ha dialogato con Alberto Amoroso, presidente di AIFO – Associazione Italiana Frantoiani Oleari. A seguire, Amoroso ha guidato gli ospiti alla scoperta dei nuovi oli della campagna, introducendoli alle caratteristiche sensoriali e ai primi elementi dell’assaggio.

“Abbiamo voluto creare un’occasione in cui la cultura letteraria e quella olearia potessero incontrarsi e contaminarsi – ha dichiarato Alberto Amoroso – Chi è arrivato per il libro ha potuto avvicinarsi al mondo dell’olio; chi conosce già il prodotto ha potuto scoprirlo attraverso un’esperienza diversa. Il dialogo tra queste culture ci aiuta a raggiungere persone nuove e a raccontare meglio il valore dell’olio e del territorio”.

Questa scelta ha dato forma concreta agli obiettivi del Programma Operativo 2026 di Italia Olivicola, nell’ambito dell’OCM Olio e in attuazione del Regolamento (UE) 2021/2115: promuovere la conoscenza dell’olio, valorizzarne il legame con i territori e offrire occasioni di avvicinamento all’assaggio. La contaminazione con la letteratura ha ampliato il percorso, rendendo l’incontro un’opportunità per scoprire entrambi i mondi attraverso linguaggi e sensibilità differenti.