Confcommercio Chieti aderisce alla “Giornata delle Chiavi”: appello ai sindaci per contrastare la desertificazione commerciale

Confcommercio Chieti aderisce alla “Giornata delle Chiavi”, l’iniziativa promossa a livello nazionale per richiamare l’attenzione delle istituzioni e, in particolare, dei sindaci, sul fenomeno sempre più preoccupante della desertificazione commerciale.

Le chiusure delle attività commerciali continuano, infatti, a superare nettamente le nuove aperture, determinando un progressivo impoverimento del tessuto economico e sociale delle città. Ogni negozio che abbassa definitivamente la serranda non rappresenta soltanto la perdita di un’attività economica, ma lascia un vuoto nei servizi di prossimità, riduce le occasioni di incontro e socializzazione, diminuisce le presenze nelle strade e indebolisce quei presidi quotidiani che contribuiscono anche alla sicurezza percepita dei cittadini.

È proprio questo il significato della “Giornata delle Chiavi”: un gesto simbolico che non vuole invitare a restituire le chiavi dei negozi che chiudono, ma, al contrario, a creare le condizioni affinché altri possano aprire, investire e continuare a credere nel commercio di vicinato. L'iniziativa sarà anche l'occasione per presentare alle amministrazioni comunali un pacchetto di proposte finalizzate a sollecitare interventi concreti a sostegno delle attività già esistenti, incentivare nuove aperture e rendere i centri storici e i centri urbani più accessibili, vivibili e attrattivi. Un percorso che richiede politiche commerciali integrate con quelle urbanistiche e con i programmi di rigenerazione urbana, nella consapevolezza che il commercio rappresenta un elemento fondamentale per la vitalità e la coesione delle comunità.

La posizione di Confcommercio Chieti è illustrata dalla presidente Marisa Tiberio, che sottolinea l'impegno dell'associazione sul territorio provinciale: «Rispetto ad altre Confcommercio territoriali, nella provincia di Chieti abbiamo già provveduto a inviare la lettera predisposta per i sindaci, iniziando dai Comuni di San Salvo, Vasto, Fossacesia, Rocca San Giovanni, Ortona, Francavilla al Mare, Guardiagrele, Lanciano, San Giovanni Teatino e Chieti.

A causa delle elezioni suppletive nel collegio di Chieti, in programma il 15 e 16 novembre, gli incontri con le amministrazioni comunali si svolgeranno nei giorni successivi. Abbiamo già ricevuto riscontri positivi da parte di alcuni sindaci e fissato i primi appuntamenti. Il nostro auspicio è che anche gli altri Comuni possano aderire all'iniziativa e condividere un percorso di collaborazione.

La desertificazione commerciale è un problema che riguarda tutti: amministratori, imprese e cittadini. Non possiamo limitarci a prendere atto delle chiusure, ma dobbiamo lavorare insieme per invertire la tendenza. Salvaguardare il commercio significa difendere la qualità della vita, l'identità dei nostri centri urbani e il futuro delle nostre comunità».

Con la “Giornata delle Chiavi”, Confcommercio Chieti intende dunque avviare un confronto costruttivo con i Comuni della provincia, affinché la lotta alla desertificazione commerciale diventi una priorità condivisa e si traduca in azioni concrete. Perché dietro ogni serranda che si abbassa c'è un pezzo di città che rischia di spegnersi, ma ogni nuova apertura può rappresentare un'opportunità di rinascita.