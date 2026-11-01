'Rad Race 96 Hours', il video dell’arrivo in Abruzzo della prova internazionale di bikepacking con passaggio sulla Via Verde

Un racconto video dell’esperienza della Rad Race 96 hours, prova internazionale di bikepacking che dal 12 al 17 ottobre scorsi ha visto un centinaio di partecipanti in bici, partire da Roma e raggiungere Pescara in bici. Arrivati da Italia, Germania, Canada, Cile, Paesi Bassi, Svezia e Svizzera i partecipanti hanno percorso un totale di 651 chilometri e 11.170 metri di dislivello, su un percorso misto tra asfalto e sterrato.



Il video racconto è firmato da Maurizio Coccia, ciclo giornalista che per primo ha concluso il percorso fra la Città eterna e Pescara. Nelle sue immagini l’esperienza di tutta la Rad Race, con particolare focus sul tratto che lo ha portato verso l’Adriatico. Maurizio Coccia non è nuovo al racconto dell’Abruzzo a pedali: ha già partecipato al press tour promozionale dedicato al progetto Ciclovie della Transumanza.



La Rad Race ha visto la partenza da Roma, passaggio sull’Appennino centrale da Rieti in poi, con i Sibillini, il Gran Sasso, il Sirente Velino, per girare intorno alla Maiella e arrivare nella Val di Sangro per raggiungere il mare. A intersecare dunque la ciclabile della via Verde della Costa dei Trabocchi all’altezza della Foce del Sangro, con passaggio lungo i percorsi della Rete ciclabile dei Trabocchi. E raggiungere quindi Pescara pedalando verso nord.



Alfredo Cremonese, assessore al Turismo del Comune di Pescara

“Sport e turismo insieme, sulle due ruote. Si conclude un'iniziativa che ha saputo abbinare l'attività fisica alla valorizzazione dei territori, dando vita a una forma di promozione unica e affascinante per la nostra regione, capace di stupire i viaggiatori dai monti al mare. Chi ha partecipato si farà testimonial di Pescara e dell'Abruzzo: le immagini della nostra terra viaggeranno sui social attirando un interesse sempre maggiore, ne sono certo. Grazie ai collegamenti internazionali dell'Aeroporto d'Abruzzo, poi, chi è stato qui per partecipare alla Rad Race potrà tornare in qualsiasi momento dell'anno per una vacanza tra costa, montagna e borghi storici: un viaggio unico che sempre più persone apprezzano, arrivando qui dall'Italia e dall'estero. E l'esperienza sulle due ruote rappresenta un valore aggiunto davvero stimolante”.



Patrick Kofler, designer della traccia

“La 96hrs Roma-Pescara è stata una novità per il centro Italia: per la traccia sganciata da campanilismi regionali, per la formula speciale e per la community che la segue. I partecipanti hanno scoperto un Appennino che all’estero quasi nessuno conosce, accolti all’arrivo a Pescara dopo il passaggio sul Ponte del Mare. Gli organizzatori dell’evento e la maggiorparte dei partecipanti arrivano dalla Germania e hanno community enormi: ora per loro le aree interne, la Costa dei Trabocchi e Pescara esistono, con immagini ed emozioni forti. Il tracciato è stato durissimo e bellissimo, e questo ha dato forza al racconto. Roma, Pescara e l’Abruzzo sono i luoghi citati più spesso: per questi territori è un guadagno netto di attenzione”.



Maurizio Coccia, ciclo giornalista di Cyclinside

“Siamo arrivati a Pescara alle 20 in punto di giovedì 15 ottobre 2026. Ad accoglierci c’erano gli organizzatori tedeschi di Rad Race, con le loro fiaccole e un’atmosfera festosa che ha dato al nostro arrivo il sapore di una vera conclusione. Un’avventura che difficilmente dimenticheremo”.

Qui il video (clicca)



