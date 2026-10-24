'InnovAzioni 2026' premia le eccellenze che rendono più competitivi prodotti, processi e modelli di business

Dalle soluzioni innovative sviluppate da imprese e startup alle competenze dei giovani, passando per l’intelligenza artificiale, i servizi tecnologici e le nuove forme di collaborazione tra aziende e ricerca. Si è conclusa, all’Aurum di Pescara, la XIII edizione di InnovAzioni – Festival nazionale dell’Innovazione, evento di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico col patrocinio del MIMIT-Ministero del Made in Italy e in partnership con Fondazione Pescarabruzzo.

Premiati BioTitan con GLASS PV, il trattamento nanotecnologico autopulente per impianti fotovoltaici, Cognivix AI Kit, l’intelligenza artificiale che insegna ai robot industriali, HCOMM SRL con il progetto sulle tecnologie neurosensoriali per la longevità, Zanbiotech, che vuole potenziare la crescita e la riparazione dei tessuti della pelle in ambito medico e cosmetico, Cosmethera con la tecnologia beauty intelligente capace di adattare la maschera viso alle caratteristiche soggettive della pelle, Mind2Smart con Politraffix, il progetto che trasforma una classica auto di pattuglia della Polizia Locale in una stazione mobile di accertamento e di monitoraggio ambientale, Protom Group con l’agente AI Roxy, la tuttologa sulle Reti d’Impresa e Brain-in-a-Box, sviluppato dagli studenti dell’ ITS MOST Academy di Ortona per applicare l’intelligenza artificiale alla sicurezza nei contesti logistici automatizzati.

I Campioni di InnovAzioni 2026: tutte le novità del domani al Festival

I vincitori di InnovAzioni 2026 sono BioTitan di Milano, primo classificato nella categoria PMI con il progetto “GLASS PV – Trattamento nanotecnologico autopulente per impianti fotovoltaici”, premiata dal Presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, Lorenzo Dattoli, e dal Direttore Generale, Luigi Di Giosaffatte; Cognivix SRL di Pescara, seconda classificata con “Cognivix AI Kit – L’intelligenza Artificiale che insegna ai robot industriali”, premiata dal Main Sponsor Audi Pasquarelli con Sabrina Massaro, Marketing; e HCOMM SRL di Milano, terza classificata con “HCOMM Tecnologie neurosensoriali, salute/benessere/performance & longevity”, premiata dal Main Sponsor Banca d’Impresa Crédit Agricole con Fabio Ghiandoni, Responsabile Area Territoriale Centro Sud.

Il riconoscimento come Migliore startup è andato a Zanbiotech di Giulianova per il progetto “bFGF liposomiale”, premiata dal Main Sponsor DATAONE con Andrea Cipriani, Direttore Commerciale.

Il Premio InnovAzioni Web è stato assegnato a Cosmethera di Matera per “DynamicDerm”, il progetto che ha raccolto il maggior numero di consensi attraverso la votazione online del pubblico in sala; a consegnare il premio sono stati Giacomo D’Ignazio, Presidente FIRA, e Nicola Mattoscio, Presidente della Fondazione Pescarabruzzo.

Il Premio speciale del Comune di Pescara è andato a Mind2Smart dell’Aquila per il progetto “Politraffix”, premiato dal Consigliere comunale Eugenio Seccia.

Infine, il Premio InnovAzioni Rock è stato assegnato a Protom Group, Knowledge & Technology Intensive company di Napoli, rappresentata da Gabriele Nora, per Roxy, l’agente di intelligenza artificiale specializzato nelle Reti d’Impresa, addestrato da RetImpresa per offrire supporto e consulenza giuridica e operativa e promuovere la conoscenza e la divulgazione del tema. Il riconoscimento è stato consegnato da Gianluca Spallotta, Presidente di RetImpresa, l’Agenzia di Confindustria per le aggregazioni e le reti d’impresa.

I premi, rappresentati dall’iconica Spirale dell’Innovazione realizzata dall’azienda associata Coesum, sono il punto di arrivo di una lunga selezione che ha visto candidarsi da tutta Italia oltre 80 PMI, startup e Reti d’Impresa, un numero quattro volte maggiore alla media di simili contest, a conferma del percorso storico del Contest InnovAzioni.

Valore aggiunto del Contest di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico: i quattro vincitori delle categorie PMI e startup potranno accedere direttamente alla finale del Premio Visionaria 2026 della Camera di Commercio Chieti Pescara. Elemento distintivo, inoltre, a tutti i candidati al Contest è offerto l’accesso agli Open Innovation Labs, laboratori pensati per favorire il confronto tra startup, PMI e grandi imprese.

I progetti finalisti sono stati presentati nel corso della prima giornata del Festival e valutati da una giuria altamente qualificata, presieduta da Lorenzo Dattoli, Presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e composta da Vittoria Carli, Presidente di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici e di Unindustria Lazio; Irene Di Deo, Direttrice dell’Osservatorio Intelligent Business Process Automation del Politecnico di Milano; Eugenia Monti, Responsabile Programmi e Strumenti Finanziari per lo Sviluppo d’Impresa di Fi.R.A. S.p.A.; Milena Stanisci, Board & Strategic Advisor ed ex Executive Officer di NSG Group; Marco De Amicis, Direttore Generale di Assoconsult e giornalista professionista; Gianluca Spallotta, Presidente di RetImpresa e legale rappresentante di QUARK Srl e Giovanni Marcantonio, Responsabile Operativo dell’Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio Chieti Pescara.

La novità del 2026: il Premio ITS Abruzzo – InnovAzioni

Il nuovo riconoscimento del Festival amplia il dialogo tra formazione tecnica e imprese, valorizzando le competenze professionali e il contributo delle nuove generazioni all’innovazione del sistema produttivo. Avvicinare studenti, ricercatori e aziende significa creare occasioni di crescita reciproca e favorire percorsi di collaborazione capaci di generare valore anche oltre l’evento. L’obiettivo è valorizzare i migliori progetti sviluppati dagli studenti degli Istituti Tecnologici Superiori, premiando creatività, competenze tecniche e capacità di rispondere alle sfide dell'innovazione. Un riconoscimento al talento dei giovani e al ruolo strategico degli ITS nella formazione delle professionalità del futuro.

Il premio è stato assegnato al progetto Brain-in-a-Box, sviluppato dagli studenti dell’ITS MOST Academy di Ortona, che applica l’intelligenza artificiale alla sicurezza nei contesti logistici automatizzati. Il riconoscimento è stato consegnato dal Presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, Lorenzo Dattoli, e dal Direttore Generale, Luigi Di Giosaffatte, alla presenza della Direttrice Generale dell’ITS MOST Academy, Emanuela Di Luca. Il progetto è stato sviluppato da un team composto dagli studenti Filippo Di Minco, Mustafà Habti, Davide Claudiani, Alekxander Dyrmishi, Fabio De Martinis, Davide Catena, Emanuele Porretta, Paolo Colantoni, Filippo Stella, Christian Cirmignani e Lucia Vedilei, seguito e coordinato dal docente referente Vincent Marcello, in rappresentanza dell’azienda associata Oltrematica S.r.l. con il CEO Francesco D’Addario, nell’ambito delle attività di collaborazione tra il sistema formativo ITS e il mondo produttivo.

All’iniziativa hanno partecipato anche l’ITS Academy Abruzzo Turismo e Cultura di Martinsicuro e l’ITS Academy Sistema Meccanica, Meccatronica & Informatica di Lanciano.

La Commissione di valutazione dei progetti in gara, presieduta da Lorenzo Dattoli, era composta da Giovanni Brugnoli, Presidente della Fondazione ministeriale per la valorizzazione e la promozione delle eccellenze italiane ed ex Vicepresidente di Confindustria per Education e Capitale Umano; Alfonso Balsamo, Adviser Lavoro, Welfare e Capitale Umano Education di Confindustria e Paolo Campana, CEO di Ecoh Media.

Da Italia-Libano alla rivoluzione degli agenti IA: una mattinata di confronto sui nuovi scenari dell’innovazione

La giornata conclusiva del Festival, presentata e moderata dalla giornalista Evelina Frisa, si è aperta con i saluti istituzionali di Massimo Cesarino, Presidente della Sezione Servizi Innovativi di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico; Mattia Travaglini, Vicepresidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico; Pasquale Monea, Segretario Generale della Camera di Commercio Chieti Pescara e Antonella Ballone, Presidente della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia.

Il programma è proseguito con un approfondimento sulle relazioni economiche e sulle opportunità di collaborazione tra Italia e Libano di Albert Aoun, Presidente di Lebitalia – Lebanese Italian Business Council e Chairman & CEO di IFP Group. A seguire, Leonard Cox, Senior Advisor & Executive Partner di Horkos Partners, ha affrontato il tema della sovranità tecnologica in chiave europea. Spazio poi al ruolo degli agenti di intelligenza artificiale per le imprese, con Andrea Riva, Responsabile Open Innovation di Crédit Agricole Italia; Mirko Rocci, Responsabile Open Innovation CTS del Distretto Aerospaziale Abruzzo (DAAB) e Tecnologo presso Thales Alenia Space e Andrea Savi, Senior Regulatory Development Manager di Janus Henderson e Co-founder di Flyber Aerospace Composites.

Il tema dell’intelligenza artificiale come alleato del lavoro è stato approfondito da Donatella Proto, della Direzione generale per le nuove tecnologie abilitanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La successiva tavola rotonda ha riunito Matteo Borsa, Country Manager di Canva Italy; Marco Giorgino, Professore ordinario di Istituzioni e mercati finanziari al Politecnico di Milano e Presidente di Nedcommunity e Ruben Razzante, Docente di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Presidente di Polisophia – Community per l’Innovazione Responsabile.