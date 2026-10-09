"Radici attive: rete per lâ€™invecchiamento attivo", corsi gratuiti per gli over 65 nei comuni del Sangro Aventino

Dal 14 ottobre partono ufficialmente le attivitÃ gratuite per gli over 65 del progetto "Radici attive: rete per l'invecchiamento attivo".

Atessa, Archi, Paglieta, Perano e Tornareccio - Ambito distrettuale sociale n. 12 Sangro Aventino - sono i comuni coinvolti nellâ€™iniziativa che ha una durata di 12 mesi ed Ã¨ promossa dal Circolo Legambiente Geo Aps di Atessa, capofila di un'associazione temporanea di scopo con Il Melograno Aps, Pallano Outdoor Asd, Pro Loco Paglieta Aps e Pro Loco Val di Sangro Atessa Aps. Il progetto, finanziato dalla Regione Abruzzo con il Pr Fse+ Abruzzo 2021-2027, nell'ambito dell'Avviso "Supporto all'invecchiamento attivo" (Azione k.3, CUP C89I26001480009), Ã¨ sostenuto inoltre dall'associazione Amici del Presepio e dall'Ana Alpini "Renato Spaventa".

L'iniziativa mette al primo posto le persone piÃ¹ sole, a rischio di isolamento e i caregiver familiari, attraverso attivitÃ progettate per coinvolgerle in una rete piÃ¹ ampia e offrire loro occasioni di incontro. La selezione dei cinque comuni coinvolti non Ã¨ casuale: su un totale di 19.397 residenti, gli over 65 sono ben 5.034, pari al 25,95% della popolazione. A questo dato si aggiunge un indice di vecchiaia medio del 247%, nettamente superiore alla media nazionale del 207,7%. In contesti segnati dallo spopolamento, la solitudine diventa un fattore critico, soprattutto per chi vive da solo. Il progetto contrasta questa deriva puntando su movimento, socialitÃ e impegno civico, considerando gli anziani non sono semplici destinatari di servizi assistenziali, ma le "radici" vive e attive della comunitÃ .

I primi appuntamenti in programma sono l'attivitÃ dei gruppi di cammino a Tornareccio, da mercoledÃ¬ 14 ottobre, gestita da Pallano Outdoor Asd, e i due corsi di ginnastica dolce, organizzati dal Melograno Aps e condotti da Alessio Cialfi, biologo e personal trainer, con esercizi a basso impatto per migliorare mobilitÃ , equilibrio e forza e per ridurre il rischio di cadute: uno a Paglieta nella sala polivalente "A. Pertini", dal 15 ottobre al 17 dicembre 2026, ogni giovedÃ¬ dalle 16.30 alle 17.30; lâ€™altro a Perano, nella palestra scolastica del paese, ogni sabato dalle 16.30 alle 17.30, dal 17 ottobre al 19 dicembre 2026. Poi ci sono le attivitÃ di nordic walking organizzate dal circolo Legambiente Geo Aps e a cura di Alessio Trotta, istruttore qualificato, che si svolgono al Parco del Tratturo di Atessa, ogni sabato alle 9.30 e ogni martedÃ¬ alle 16.00, a partire da sabato 24 ottobre.

Il progetto proseguirÃ , nei prossimi mesi, con altre attivitÃ di movimento: passeggiate tematiche alla scoperta di paesaggio e tradizioni, incontri su salute e alimentazione, laboratori creativi e di animazione sociale (cucina, cucito, mosaico, arte presepiale) e lâ€™attivazione del Pedibus ad Atessa, con gli over 65 che accompagneranno i bambini a scuola. Oltre a iniziative di vicinato solidale e un accompagnamento alle competenze digitali di base.