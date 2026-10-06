Sistemazione dei mercati rionali, fondi per i Comuni di Lanciano, Ortona e Vasto

In arrivo 70mila euro destinati ai Comuni di Lanciano, Ortona e Vasto per la sistemazione dei mercati rionali.

Gli uffici dell’Assessorato alle Attività produttive della Regione Abruzzo hanno provveduto a completare con graduatoria provvisoria l’iter procedurale. E’ stata pubblicata la determina per l’ammissione dei progetti ammessi ai contributi destinati ai tre comuni per complessivi 210mila euro, a seguito del bando che stabiliva ii criteri di finanziamento per i mercati rionali coperti.

“Un avviso, che è stato condiviso con Anci e le associazioni regionali di categoria, teso a rivitalizzare i mercati rionali. Luoghi spesso inserito nel cuore delle città e che contribuiscono a mantenere vivi i quartieri. Mercati che sono i luoghi naturali per socializzare oltre a essere un’attrattiva per i turisti. Avviso destinato ai Comuni con una popolazione tra 15 mila e 45 mila residenti”, dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive Tiziana Magnacca.

“Il provvedimento prevede interventi di riqualificazione e valorizzazione dei banchi e dei box, nonché l’adeguamento alle normative igienico-sanitarie, l’ammodernamento tecnologico oltre a favorire l’accessibilità per le persone con disabilità o con ridotta funzionalità motoria. Sono certa che i Comuni di Lanciano, Ortona e Vasto sapranno farne buon uso per spazi che con la nostra troveranno nuova vitalità”, conclude l’assessore.