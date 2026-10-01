Diritto dellâ€™ambiente e dellâ€™energia, 'open day' per il corso di laurea a Lanciano

Si Ã¨ concluso, con una straordinaria partecipazione di studenti e giovani aspiranti giuristi, lâ€™Open Day â€“ Giornata di orientamento alle carriere della sostenibilitÃ , promosso dal Corso di Laurea in Diritto dellâ€™Ambiente e dellâ€™Energia dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Teramo. Lâ€™evento, ospitato presso lâ€™Aula Magna del Palazzo degli Studi di Lanciano (Corso Trento e Trieste), ha ribadito il ruolo della cittÃ frentana come centro dâ€™eccellenza per la formazione legata alla transizione ecologica.

Il corso di studi rappresenta unâ€™offerta formativa unica a livello nazionale, concepita per rispondere alla crescente richiesta di esperti con competenze giuridiche integrate sui temi della tutela ambientale, della transizione energetica, della tutela del patrimonio culturale e della sostenibilitÃ aziendale.

I lavori si sono aperti con i saluti istituzionali del sindaco di Lanciano Filippo Paolini e del Presidente del Corso di Laurea, il prof. Enzo Di Salvatore. A seguire, i docenti del Corso hanno presentato lâ€™offerta formativa, le opportunitÃ Erasmus, lâ€™organizzazione didattica e le agevolazioni previste per gli studenti lavoratori.

Ampio spazio Ã¨ stato dedicato alle concrete prospettive occupazionali grazie al confronto diretto con importanti imprese partner del settore green e legale (in particolare: Toto Holding SpA, Gruppo Maio e Solis SpA). La mattinata Ã¨ proseguita con le testimonianze dei neolaureati che hanno condiviso il proprio percorso di studi e i propri successi lavorativi conseguiti grazie alla laurea in Diritto dellâ€™ambiente e dellâ€™energia.

Le immatricolazioni e le iscrizioni per lâ€™anno accademico 2026/2027 del Corso di laurea in Diritto dellâ€™ambiente e dellâ€™energie sono aperte. Per informazioni relative al Corso di Laurea Ã¨ possibile scrivere a tutorambiente@unite.it, oppure recarsi presso la segreteria studenti il martedÃ¬ e il mercoledÃ¬ dalle 9:30 alle 12:30 (Palazzo degli Studi, Piano Terra, Corso Trento e Trieste, 72, Lanciano).