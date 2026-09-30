Percoca gialla di Piazzano di Atessa, dalla tradizione a nuova valorizzazione: nasce la Comunità di Progetto

E’ una delle espressioni più caratteristiche dell’agricoltura locale e punta a diventare anche un motore di valorizzazione del territorio. La percoca gialla di Piazzano di Atessa, varietà autoctona di pesca legata ad una tradizione secolare, è stata al centro della presentazione, durante l’ultima edizione di Val di Sangro Expò, della Comunità di Progetto nata per tutelarne la biodiversità, rafforzarne la filiera e promuoverne il valore agricolo, gastronomico e culturale.

Il progetto di cooperazione, portato avanti dal Comune di Atessa, è stato riconosciuto nell’ambito dell’Avviso pubblico del Gal Maiella Verde per l’identificazione delle Comunità di Progetto, promosso con il sostegno del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, della Regione Abruzzo e del Programma LEADER 2023-2027.

La percoca gialla diventa così il punto di partenza di un percorso che mette insieme agricoltura, cultura del cibo, turismo e tutela del paesaggio, con l’obiettivo di valorizzare una varietà che rappresenta un elemento identitario della Val di Sangro.

Il progetto vede la partecipazione di un nucleo promotore che riunisce enti locali, mondo associativo e imprenditoria. L’amministrazione comunale di Atessa, rappresentata dal vice sindaco Enzo Orfeo, ha presentato il progetto insieme a Tiziano Teti, presidente del Gal Maiella Verde; Domenico Bomba, presidente della Cia-Confederazione Italiana Agricoltori Chieti Pescara; Domenico Bosco, direttore provinciale di Coldiretti Chieti; Tommaso Giuliante, segretario di zona di Coldiretti Chieti, e Rebecca Virtù, in qualità di segreteria tecnica del progetto.

Alla Comunità di Progetto hanno aderito, oltre alle realtà già citate, l’Unpli di Chieti, le aziende agricole produttrici, gli esercizi di ristorazione, il Circolo Legambiente Geo Aps e Slow Food Abruzzo.

“Con questo progetto intendiamo dare riconoscimento istituzionale a un patrimonio agricolo che appartiene alla storia della nostra comunità - dichiara Orfeo -. La percoca gialla di Piazzano non è soltanto un prodotto agricolo di pregio, ma un nostro elemento identitario, frutto del lavoro di generazioni di coltivatori. Sostenere questa filiera significa investire concretamente nello sviluppo economico locale, nella tutela della biodiversità e nella creazione di nuove opportunità occupazionali, in particolare per le giovani generazioni che scelgono di investire nell’agricoltura di qualità”.

Tra gli obiettivi individuati dalla Comunità di Progetto figurano il coinvolgimento di nuovi produttori, la realizzazione di percorsi enogastronomici e turistici dedicati, la creazione di prodotti trasformati a marchio distintivo, nonché l’attivazione di collaborazioni con istituti scolastici e centri di ricerca agronomica per la conservazione e il miglioramento della varietà.

Il progetto punta inoltre a rafforzare la filiera produttiva legata alla percoca gialla e a sviluppare nuovi canali di promozione e commercializzazione.

“Ci auguriamo che questa Comunità di Progetto possa rappresentare un modello replicabile per la valorizzazione di altre eccellenze del nostro territorio -, conclude Orfeo - e ringraziamo tutti i soggetti coinvolti per l’impegno profuso nella costruzione di un percorso condiviso di sviluppo rurale sostenibile”.



