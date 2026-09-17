Motori caldi, ad Atessa, per la terza edizione di Val di Sangro Expo, manifestazione organizzata dal Comune di Atessa con il supporto di aziende e realtÃ produttive del territorio, in programma dal 17 al 20 settembre prossimi.



Essa si conferma uno degli appuntamenti dedicati alla valorizzazione del sistema economico e produttivo della Val di Sangro, territorio nel quale convivono grandi industrie, piccole e medie imprese, artigianato, agricoltura, commercio, servizi, turismo ed enogastronomia.

L'Expo si sviluppa su 17 mila metri quadrati di area espositiva, di cui 5 mila al coperto, e vedrÃ la presenza di circa 200 espositori. Il programma prevede inoltre 20 tra convegni, talk e panel, un'area food di 1000 metri quadrati e una sala convegni climatizzata con oltre 250 posti.



La cerimonia inaugurale si terrÃ giovedÃ¬ 17 settembre alle ore 15.30. Saranno presenti e interverranno: Giulio Borrelli, sindaco di Atessa; Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo; Francesco Menna, presidente della Provincia di Chieti; Angelo Caruso, presidente della Provincia dell'Aquila; Luigi D'Eramo, sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura; Luciano D'Alfonso, deputato della Repubblica; Daniela Torto, deputata della Repubblica; Alessio Monaco, consigliere regionale; Vincenzo Menna, consigliere regionale.

Al centro dell'Expo ci sarÃ soprattutto la Val di Sangro, con le sue eccellenze produttive e le sfide che il territorio Ã¨ chiamato ad affrontare, a partire dal futuro dell'automotive, dalle infrastrutture, dall'innovazione, dalla formazione e dalla capacitÃ di mettere in rete le diverse realtÃ economiche e istituzionali.



"Quello che abbiamo cercato di costruire - rimarca il sindaco di Atessa, Giulio Borrelli - Ã¨ un luogo nel quale queste forze possano incontrarsi, confrontarsi e diventare protagoniste di una nuova stagione. Val di Sangro Expo non Ã¨ una semplice rassegna, ma un luogo di incontro e confronto, in cui si fa rete e si fa comunitÃ ".



La manifestazione sarÃ inoltre caratterizzata dalla partecipazione di associazioni di categoria, Comuni, imprese e realtÃ istituzionali, con iniziative rivolte anche alle scuole. VenerdÃ¬ 18 settembre sono attesi oltre 1.200 studenti. Nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 sarÃ attivo il servizio navetta con il centro storico di Atessa. L'ingresso Ã¨ gratuito.