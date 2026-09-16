Abruzzo, accordo ITS Academy-INFN per formazione STEM e alta tecnologia

Siglata nei giorni scorsi unâ€™alleanza per il futuro dei giovani e dello sviluppo tecnologico del territorio tra lâ€™Istituto Tecnologico Superiore (ITS) Academy Meccanica, Meccatronica e Informatica dellâ€™Abruzzo e lâ€™Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), lâ€™accordo di collaborazione punta a migliorare lâ€™offerta formativa e la diffusione della cultura scientifica nella regione.

"Questa collaborazione con l'INFN rappresenta un salto di qualitÃ straordinario per la nostra offerta didattica", ha dichiarato Giuseppe Ranalli, presidente dell'ITS Academy Abruzzo. "I nostri studenti avranno la possibilitÃ di confrontarsi con la ricerca di frontiera, applicando le competenze di meccatronica e informatica in contesti scientifici di livello internazionale. Il nostro obiettivo resta quello di formare professionisti pronti per le sfide industriali piÃ¹ avanzate, e questa partnership va esattamente in tale direzione".

Â«La collaborazione con lâ€™ITS Academy Abruzzo si inserisce pienamente nellâ€™impegno dellâ€™INFN a promuovere la formazione e la diffusione della cultura scientifica, creando occasioni di incontro tra il sistema della ricerca e quello dellâ€™alta formazione tecnicaÂ», ha dichiarato Ezio Previtali, direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dellâ€™Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Â«I Laboratori Nazionali del Gran Sasso costituiscono un ambiente nel quale ricerca fondamentale, tecnologie avanzate e competenze altamente specialistiche convivono quotidianamente. Mettere questa esperienza a disposizione degli studenti significa offrire loro la possibilitÃ di conoscere da vicino un contesto di ricerca internazionale e, al tempo stesso, di confrontarsi con competenze tecniche che trovano applicazione anche in ambito industrialeÂ».

La Fondazione dâ€™Istruzione Superiore e lâ€™INFN collaboreranno per la progettazione e la realizzazione di percorsi didattici innovativi. Al centro dellâ€™accordo lo sviluppo di competenze tecnico-scientifiche legate alle aree tecnologiche di comune interesse, lâ€™attivazione di tirocini formativi e di orientamento per gli studenti, e l'organizzazione di eventi mirati alla promozione delle materie STEM, con un occhio di riguardo per il coinvolgimento del mondo della scuola.

Questa nuova intesa si inserisce in un percorso di forte radicamento territoriale per l'ITS Academy, con unâ€™attenzione particolare alle aree interne, andando ad arricchire la giÃ fitta rete di collaborazioni avviate con le principali aziende e istituzioni della regione Abruzzo. La sinergia tra l'alta formazione tecnica dell'ITS e l'eccellenza della ricerca scientifica rappresentata dall'INFN â€“ che in Abruzzo vanta la prestigiosa presenza dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso â€“ promette di creare un canale diretto e privilegiato tra il mondo dello studio, della ricerca avanzata e del lavoro hi-tech.