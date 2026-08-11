Inaugurata la Via Verde nel tratto di Casalbordino

“Dopo 10 anni di instancabile lavoro, abbiamo inaugurato il tratto della Via Verde ricadente sul nostro lido”: così Filippo Marinucci, sindaco di Casalbordino, a riguardo del taglio del nastro alla pista ciclabile sul lungomare casalese. "È stato il risultato - aggiunge Marinucci assieme ai colleghi dell'Amministrazione comunale - di due finanziamenti importanti statale e regionale, grazie ai quali anche Casalbordino entra a pieno titolo nel brand della Costa dei Trabocchi con la peculiarità di avere l'unico tratto in cui la pista insiste fronte mare. Un particolare ringraziamento al sottosegretario della Regione Abruzzo Daniele D'Amario e al senatore Etelwardo Sigismondi per essere riusciti a reperire le risorse necessarie così da consentire la realizzazione di questa pista ciclabile, che ha cambiato il volto del nostro lungomare".

Il commento del vice sindaco e assessore Carla Zinni - "L'inaugurazione della nuova pista ciclabile non è soltanto il taglio di un nastro. È una scelta politica e strategica: portare Casalbordino dentro il brand della Costa dei Trabocchi e farla diventare protagonista di questo straordinario progetto territoriale.

Sì, con la nuova pista sono venuti meno alcuni parcheggi. È un dato di cui dobbiamo tenere conto e sul quale siamo già al lavoro per trovare soluzioni. Ma non possiamo commettere l’errore di guardare soltanto a ciò che perdiamo. Dobbiamo avere il coraggio di guardare a ciò che Casalbordino guadagna.

Guadagna una infrastruttura che valorizza il territorio. Guadagna una maggiore attrattività turistica. Guadagna una nuova identità legata alla mobilità sostenibile.

E soprattutto guadagna un elemento che pochi altri possono vantare: l’unico tratto della Via Verde fronte mare. Un valore aggiunto enorme, che può trasformare Casalbordino da semplice località della costa a tappa strategica della Costa dei Trabocchi. E oggi Casalbordino ha una grande occasione: smettere di essere periferia della Costa dei Trabocchi e diventare una delle sue protagoniste. Casalbordino c’è. E adesso deve crederci fino in fondo".