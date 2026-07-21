Nasce “Piacere, Abruzzo!”: il primo Salone regionale del Turismo

Fare squadra per costruire nuove opportunità, dare valore al territorio e rafforzare il brand Abruzzo in un’ottica di promozione integrata: nasce “Piacere, Abruzzo!”, il primo grande salone regionale del turismo, in programma dal 2 al 4 ottobre al Polo Fieristico d’Abruzzo Lancianofiera.

La nuova manifestazione, che intende valorizzare le eccellenze della regione e consolidarne il posizionamento sui mercati nazionali e internazionali e riunisce per la prima volta il sistema turistico abruzzese in un unico grande evento, è stata presentata a Pescara, nella sede della Regione, dal sottosegretario alla presidenza della giunta regionale con delega al Turismo Daniele D’Amario, con la dirigente della Camera di commercio Chieti Pescara Tosca Chersich, il presidente della Camera di commercio Gran Sasso Salvatore Florimbi, la presidente del Polo fieristico d’Abruzzo Lancianofiera Ombretta Mercurio, il direttore di Abruzzo Travelling Claudio Ucci e l’assessore alle Partecipate e attività produttive del Comune di Lanciano Maria Ida Troilo.

Determinante è la partnership che sostiene il progetto. Regione Abruzzo, Camere di Commercio Chieti Pescara e Gran Sasso, Lancianofiera e Abruzzo Travelling (partner tecnico), un modello di collaborazione istituzionale e associativa che punta a fare sistema, condividendo competenze, risorse e strategie comuni, con la volontà di costruire un progetto stabile.

Piacere, Abruzzo! è un progetto che mette in rete territori, istituzioni, imprese e associazioni per raccontare la regione nella sua interezza. Il nome scelto per il salone sintetizza questa filosofia: è il saluto con cui l’Abruzzo si presenta, accoglie e invita a conoscerlo. Un “piacere” che diventa incontro e scoperta. Per la prima volta il sistema turistico regionale si racconta come una squadra, supera i confini territoriali e propone un'offerta unitaria capace di mettere insieme mare, montagna, parchi, borghi, città d'arte, cultura, tradizioni, sport, enogastronomia e accoglienza.

Il salone sarà la più grande vetrina delle eccellenze regionali, uno spazio nel quale operatori turistici, strutture ricettive, consorzi, enti locali, associazioni, imprese e professionisti potranno presentare proposte consolidate e prodotti turistici, ma anche itinerari inediti ed esperienze innovative capaci di intercettare le nuove esigenze del mercato.

Ad accompagnare il percorso verso l’appuntamento di inizio ottobre sarà un calendario di eventi “fuori salone” distribuiti durante l'estate e pensati per creare attesa e coinvolgere direttamente i territori. Il programma comprenderà iniziative promozionali, appuntamenti diffusi e momenti di incontro che accompagneranno il pubblico fino all’apertura del salone.

Tra i temi centrali dell’edizione inaugurale ci sarà anche la sostenibilità, con uno sguardo alle giovani generazioni attraverso laboratori sui temi dell’ecosostenibilità e delle buone pratiche del turismo responsabile, sempre più richiesto dai viaggiatori contemporanei. Un’attenzione che si affianca alla crescita del turismo esperienziale, segmento sul quale l'Abruzzo sta costruendo una parte importante della propria competitività grazie a esperienze autentiche, attività all'aria aperta, percorsi naturalistici, produzioni tipiche e contatto diretto con le comunità locali.

Ideato dall’art director di Lancianofiera Antonio Di Leonardo, il logo di Piacere, Abruzzo! interpreta questa visione attraverso un segno grafico dinamico che mette insieme una “A” e una “P” stilizzate, costruite con colori che evocano gli elementi distintivi del territorio: il verde della natura, il blu del mare, il rosso della vitalità e il giallo dell'energia e dell'accoglienza. “Un simbolo moderno – ha spiegato Di Leonardo - che rappresenta un Abruzzo in movimento, aperto, contemporaneo e capace di parlare ai mercati internazionali”.

Ad accompagnare la campagna di comunicazione sarà il claim “L'Abruzzo non si sogna, si vive”, un invito a trasformare la curiosità in esperienza. Non una destinazione da osservare a distanza, ma un territorio da attraversare, esplorare e vivere in prima persona attraverso il turismo attivo, i cammini, gli sport outdoor, le esperienze enogastronomiche, la cultura e l'incontro con le comunità locali.

Il programma comprenderà tour riservati agli operatori nelle quattro province di Teramo, L'Aquila, Pescara e Chieti, con percorsi dedicati all'arte, alla cultura, ai borghi, alla natura e all’enogastronomia per offrire ai buyer e agli operatori la possibilità di conoscere direttamente il territorio e trasformare la visita in nuove opportunità commerciali. Sono già oltre trenta i tour operator internazionali che hanno manifestato interesse e confermato la loro presenza a Lanciano, un segnale concreto della crescente attenzione verso la destinazione Abruzzo e della capacità della manifestazione di attrarre operatori qualificati provenienti dai principali mercati esteri.

In questo contesto si inserisce BuyAbruzzo, il format B2B (Business to Business) che rappresenterà il cuore professionale della manifestazione. Sarà il luogo dell'incontro tra domanda e offerta, dove buyer nazionali e internazionali incontreranno operatori, strutture ricettive e imprese turistiche per sviluppare relazioni commerciali, costruire nuovi pacchetti e favorire l'incoming verso la regione.

Accanto alla dimensione business, Piacere, Abruzzo! sarà anche una manifestazione B2C (Business to Consumer), aperta al grande pubblico. Famiglie, viaggiatori, sportivi, giovani e appassionati potranno conoscere da vicino l’offerta turistica regionale, lasciarsi ispirare da nuove idee di viaggio, partecipare a laboratori, degustazioni, incontri e attività esperienziali, vivendo il turismo prima ancora della partenza. Due anime complementari, dunque: una dedicata agli operatori e alle opportunità di business, l’altra rivolta ai visitatori, chiamati a diventare ambasciatori della destinazione.

Il salone nasce in una fase particolarmente favorevole per il comparto turistico regionale. Negli ultimi anni l’Abruzzo ha registrato una crescita costante di arrivi e presenze, con un forte incremento del turismo internazionale e del segmento esperienziale. Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Regione Abruzzo, il 2025 si è chiuso con il record di 8,8 milioni di presenze, in crescita del 23,3% rispetto all'anno precedente, mentre il mercato estero ha fatto registrare aumenti superiori al 40% nelle presenze, confermando il crescente interesse verso la destinazione.

“E' un giorno importante – ha sottolineato il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale con delega al Turismo Daniele D’Amario - perché cambiamo il paradigma: presentiamo l'Abruzzo a casa nostra. Fino a qualche tempo fa, sostenevo che l'Abruzzo fosse il segreto meglio custodito al mondo. Oggi lo è un po' meno grazie al grande lavoro fatto per promuovere la nostra regione. I risultati ci danno ragione: i primi sei mesi del 2026, infatti, hanno visto l'Abruzzo registrare un +14% in termini di turismo internazionale, dati del Ministero degli Interni che ci portano al terzo posto in Italia per percentuale di crescita del turismo estero. Veniamo da un anno strepitoso in cui abbiamo sfiorato i 9 milioni di presenze e quest'anno puntiamo ad aumentare ancora il numero di persone che scelgono l'Abruzzo. Con questa iniziativa – ha proseguito D’Amario - saremo in grado di far conoscere la regione a operatori di tutto il mondo facendogliela vivere direttamente, perché l'Abruzzo non si sogna, ma si vive. Il principio che deve passare è che oramai non portiamo più l'Abruzzo in giro per il mondo, ma è il mondo che deve venire a vedere la nostra regione e lo deve fare a casa nostra”.

“Piacere, Abruzzo! ha un obiettivo preciso: offrire al sistema turistico regionale una casa comune nella quale presentarsi unito ai mercati e con un’immagine coordinata. Lancianofiera vuole essere il luogo dove istituzioni, imprese e territori costruiscono nuove opportunità di crescita. Questo salone – ha detto Ombretta Mercurio, presidente di Lancianofiera - che ospiteremo in due padiglioni del Polo fieristico d’Abruzzo è un investimento sul futuro dell'Abruzzo e sulla capacità della nostra regione di raccontarsi con una voce sola, valorizzando le sue straordinarie eccellenze”. “Come partner tecnico – ha spiegato Claudio Ucci, direttore di Abruzzo Travelling - siamo impegnati nella costruzione di un salone capace di generare relazioni concrete e occasioni di business. La presenza già confermata di oltre trenta tour operator internazionali dimostra l'interesse che l'Abruzzo sta suscitando sui mercati. Il nostro obiettivo è mettere gli operatori nelle migliori condizioni per trasformare gli incontri del salone in nuovi flussi turistici e in opportunità durature. Nelle prossime settimane la partnership del progetto si arricchirà di nuove collaborazioni, coinvolgendo ulteriori soggetti strategici che contribuiranno a rendere Piacere, Abruzzo! sempre più rappresentativo del sistema turistico regionale”.

Per informazioni, aggiornamenti sul programma e modalità di partecipazione è possibile consultare il sito www.piacereabruzzo.it e seguire i canali social ufficiali Piacere, Abruzzo! su Facebook, Instagram e LinkedIn.