Piano Asl per l’Ospedale di Ortona: più posti letto, attività in crescita e nuova organizzazione

Più posti letto, più attività e una nuova organizzazione per l’Ospedale “Gaetano Bernabeo” di Ortona. È il piano presentato dal direttore Gìgenerale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Mauro Palmieri, in Consiglio comunale a Ortona.

Il dato più immediato riguarda i posti letto: il ‘Bernabeo’ passa dagli attuali 65 agli 82 previsti dalla legge regionale 60/2023. Oggi i posti sono 43 ordinari e 22 diurni; la programmazione regionale ne prevede 69 ordinari e 13 diurni.

Una riorganizzazione necessaria, l’ha ritenuta Palmieri, per utilizzare al meglio spazi, personale, tecnologie e funzioni già assegnate dalla rete sanitaria. Il Bernabeo è ospedale di base con Pronto soccorso e rafforza tre aree: Breast Centre, procreazione medicalmente assistita (Pma) e Centro regionale sangue. Il Breast Centre riunisce chirurgia senologica, radiologia senologica e oncologia nel percorso dedicato al tumore al seno, con certificazione Eusoma. La Pma richiede ambienti adeguati e percorsi protetti. Il Centro regionale sangue e l’officina trasfusionale regionale danno a Ortona una funzione che va oltre il territorio.

«Il Bernabeo rafforza il suo ruolo secondo la vocazione di ospedale donna e medicina integrata - ha sottolineato Palmieri -. All’aumento di posti letto si aggiunge la riorganizzazione di Breast Centre, Pma, Centro regionale sangue, Pronto soccorso, attività chirurgiche e diagnostiche. Dobbiamo dare a queste funzioni una struttura più efficiente e coerente con i bisogni dell’area ortonese».

Il piano arriva in un momento in cui l’ospedale ha già aumentato la propria attività. Nel 2025 i ricoveri complessivi sono passati da 2.914 a 3.202 rispetto al 2024, con una crescita del 9,9 per cento. I ricoveri ordinari sono aumentati da 1.363 a 1.432, pari al 5,1 per cento in più; quelli in day surgery e day hospital sono saliti da 1.551 a 1.770, con un incremento del 14,1 per cento.

La crescita è evidente in alcune discipline: in chirurgia generale i ricoveri sono passati da 1.123 a 1.290, in ortopedia e traumatologia da 163 a 250, in otorinolaringoiatria da 113 a 196. Nel primo trimestre 2026 sono aumentate anche le prime visite specialistiche, da 2.001 a 2.122 rispetto allo stesso periodo del 2025.

La nuova distribuzione interna concentra al livello dell’urgenza Pronto soccorso, blocco operatorio, radiologia, laboratorio per le urgenze, radiologia senologica e dialisi. Gli altri livelli raccolgono funzioni specialistiche e degenze: Pma, Centro regionale sangue, medicina, lungodegenza, ortopedia e riabilitazione cardio-polmonare.

Sul Bernabeo sono già stati realizzati investimenti tecnologici e strutturali: vale per la Tac, finanziata con fondi Pnrr per 386 mila euro di lavori e 241.634 euro per il tomografo GE Revolution Evo, già collaudato, come per il polifunzionale radiologico che ha richiesto 210 mila euro circa di investimenti, e infine il nuovo ortopantomografo.

A questi interventi si aggiungono 180 mila euro per ristrutturazione e messa a norma antincendio, 91 mila euro per la diagnostica senologica e circa 260 mila euro per l’efficientamento energetico della centrale termica. Per il Centro regionale sangue e officina trasfusionale regionale l’importo lavori è di 1,8 milioni di euro.