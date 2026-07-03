Giovanni Compagnoni nuovo direttore del 118 della Asl Lanciano Vasto Chieti

E’ un medico rianimatore, dal 2005 specialista in Urgenze-Emergenze mediche dell’Elisoccorso 118 Abruzzo, con oltre 1.000 interventi medici avanzati in elicottero e 600 codici rossi di pazienti critici. Giovanni Compagnoni, classe 1964, è il nuovo Direttore del 118 della provincia di Chieti, nominato con delibera del direttore generale della Asl Mauro Palmieri a conclusione della procedura di concorso che lo ha visto vincitore.

Esperto nei soccorsi più complessi, con verricello, nella movimentazione in ambiente ostile, in casi di valanga, ha prestato servizio anche durante il disastro di Rigopiano, il terremoto di Amatrice e in altre calamità.

Dal 1999 è in servizio come dirigente medico nella Asl Lanciano Vasto Chieti: alle spalle ha oltre 10 mila anestesie eseguite, trasporti avanzati, attività in Rianimazione e nella terapia del dolore.

Dal 2019 è Responsabile Medico per Urgenze ed Emergenze Mediche del Centro di Sperimentazione Clinica Università “G. d’Annunzio” Chieti CAST (Center for Advanced Studies and Technology - Centro di Ricerca Clinica), con particolare attenzione alla formazione medica, organizzazione interna, consulenza tecnica avanzata.

Ha seguito numerosi corsi di formazione specialistica avanzata all’estero, in Svezia, Israele e Cipro, e ha alle spalle 56 pubblicazioni, di cui 16 come primo autore.

Dopo la firma del contratto, Palmieri ha rivolto a Compagnoni gli auguri di buon lavoro, sottolineando la complessità del ruolo in un territorio ampio e per molti tratti disagiato qual è quello della provincia di Chieti, nel quale il soccorso in urgenza richiede particolare capacità organizzativa: “La nostra rete di emergenza - ha ricordato Palmieri - deve dare garanzie di efficienza e tempestività anche e soprattutto nelle aree interne, dove viabilità non agevole e condizioni meteo avverse possono rendere gli interventi più difficoltosi. Lo dobbiamo alla popolazione tutta, mettendo in campo la migliore capacità organizzativa possibile”.

Nel primo giorno da direttore Compagnoni ha fatto visita alla nuova postazione 118 di Vasto Marina, durante la quale c’è stato un proficuo confronto con gli operatori su mezzi a disposizione e analisi della viabilità.