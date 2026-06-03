Rocca San Giovanni celebra la 'Giornata mondiale della Bicicletta'

Questâ€™oggi, mercoledÃ¬ 3 giugno, ricorre la "Giornata Mondiale della Bicicletta", che celebriamo quale simbolo di libertÃ , sostenibilitÃ e scoperta lenta del territorio.



Il Comune di Rocca San Giovanni, annoverato tra i Comuni Ciclabili FIAB con la Bandiera Gialla, rinnova il proprio impegno per una mobilitÃ dolce e rispettosa dellâ€™ambiente, capace di valorizzare la bellezza autentica della nostra terra.



In questa giornata speciale, la Costa dei Trabocchi e lâ€™Abruzzo sono protagonisti anche sulle pagine della rivista "Trekking & Outdoor", che racconta la magia della nostra Via Verde: un percorso unico tra mare, borghi e paesaggi senza tempo.



Un riconoscimento che conferma ancora una volta quanto il nostro litorale sia un punto di riferimento per il cicloturismo in Italia.