'RATI immagina il futuro' tra talento e innovazione nel ricordo di Giovanni Di Fonzo

Dalla progettazione di spazi pubblici per gli studenti alla creazione di macchinari robotici, passando per un podcast dedicato all’ascolto dei problemi degli adolescenti, fino al ricondizionamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche: questi sono solo alcuni dei progetti protagonisti della seconda edizione del premio.

Da Vasto ad Avezzano, passando per Lanciano, Chieti e Teramo, sono numerosi gli studenti che hanno partecipato all’iniziativa. RATI, Rete di Abruzzesi per il Talento e l’Innovazione, è lieta di annunciare i vincitori della seconda edizione del Premio regionale “RATI Immagina il Futuro”, dedicato alla memoria di Giovanni Di Fonzo, fondatore e presidente dell’associazione, attiva in Abruzzo dal 2011.

Sono otto i progetti premiati nel corso di un incontro pieno di emozioni e spunti, che si è svolto nel Palazzo degli Studi di Lanciano, davanti a un folto pubblico di giovani e alla giuria composta da Marcello Vinciguerra, Managing Director Honda Italia, Raffaele Trivilino, Direttore Polo Innovazione Automotive, Agnese Senerchia, architetto e docente di tecnologia, membro del direttivo dell’Associazione RATI e Matteo Giangrande, insegnante e del direttivo dell’Associazione RATI. Alla presenza del sindaco di Lanciano Filippo Paolini e di esponenti del mondo istituzionale e imprenditoriale.

I due progetti vincitori nella categoria “Classi terze e quarte delle Scuole Secondarie di Secondo Grado” sono:

1° “ ReFurby: dove il futuro prende forma ” delle classi 3° AtA e 4° AinA dell’Istituto d’Istruzione Superiore Da Vinci -De Giorgio di Lanciano

2° “The right to be heard: diamo vice a chi non ne ha” della classi 3A Istituto Tecnico Economico, 4B Liceo Scientifici - Scienze Applicate, 3A Liceo Scientifico Nuovo Ordinamento con la collaborazione della classe 1B Liceo Scientifico - Scienza Applicate dell’Istituto Onnicomprensivo “R. Mattioli - S. D’Acquisto” di San Salvo

I tre progetti vincitori nella categoria “Classi quinte delle Scuole Secondarie di Secondo Grado e delle Classi prime e seconde degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy” sono:

1° “ MATERIA” dell’ITS Academy Classe ICT di Chieti

2° “ RAMMENDO” Da una lingua di terra abbandonata a un luogo di comunità “della Classe 5B sez. Architettura e Ambiente del Liceo Artistico sez. Architettura e Ambiente dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Pantini-Pudente” di Vasto

3° “Emotion Engine” del gruppo “Idee in Azione” dell’ITS Academy Classe ICT di Chieti

In aggiunta sono stati assegnati tre premi speciali:

Premio per la Comunicazione : “RAMMENDO” Da una lingua di terra abbandonata a un luogo di comunità “della Classe 5B sez. Architettura e Ambiente del Liceo Artistico sez. Architettura e Ambiente dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Pantini-Pudente” di Vasto

Premio per la Sostenibilità Ambientale : “ReFurby: dove il futuro prende forma” delle classi 3° AtA e 4° AinA dell’Istituto d’Istruzione Superiore Da Vinci -De Giorgio di Lanciano

Premio per l’Innovazione Tecnologica: “Emotion Engine” del gruppo “Idee in Azione” dell’ITS Academy Classe ICT di Chieti

Durante la cerimonia sono state, inoltre, consegnate degli oggetti d’arte ispirati alle classiche campane a tutti i vincitori, create appositamente dall’artista Debora Vinciguerra, in arte Aruru.

Il premio nasce con l’obiettivo di offrire agli studenti l’opportunità di contribuire attivamente allo sviluppo di progetti dedicati al miglioramento della propria comunità locale. RATI accompagnerà e sosterrà la realizzazione delle iniziative, promuovendo la collaborazione tra le scuole partecipanti e il tessuto pubblico e imprenditoriale del territorio.

Considerato il grande successo della seconda edizione, siamo lieti di annunciare fin da ora che il premio tornerà con una terza edizione nel 2027.

Foto copyright @MarinoTesta

Ufficio Stampa Associazione RATI