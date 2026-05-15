Nuovo corso e collaborazione rafforzata, intesa tra ITS Academy e Honda Italia

Una partnership storica quella tra Honda Italia e ITS Academy: oltre 15 anni di collaborazione che incarnano appieno un rapporto fondato su visione, continuità e fiducia. Dalla nascita dell’ITS, nel 2010, Honda Italia ha infatti creduto nel valore e nel potenziale del modello formativo duale, allora fortemente innovativo per il panorama italiano, sostenendolo con convinzione e consapevolezza e ritenendolo uno strumento concreto per sviluppare competenze tecniche e professionali di alto livello.

Su queste basi, e in coerenza con un approccio da sempre orientato alla formazione delle persone, quest’anno Honda Italia e ITS Academy hanno avviato un intenso lavoro di progettazione condivisa che ha coinvolto tutti i dipartimenti dell’azienda e lo staff dell’ITS. Da questo percorso è nato un programma “su misura”, pensato per formare tecnici avanzati in grado di operare in diversi ambiti dello stabilimento, dall’automazione e robotica industriale, passando per la manutenzione e fino ad arrivare alla meccatronica avanzata.

«La collaborazione con l’ITS Academy di Lanciano – spiega il Direttore di Honda Italia Marcello Vinciguerra – rappresenta per la nostra azienda un investimento strategico sulle competenze e sulle persone, capace di generare un impatto reale sul territorio e su tutta la filiera. Crediamo fortemente in un modello formativo che unisca teoria e pratica, in un’ottica di “learning by doing”, e che consenta ai giovani di sviluppare professionalità solide, strettamente coerenti con i bisogni reali di un’industria che pone sempre più al centro l’innovazione e la sostenibilità. Rafforzare questa partnership significa preparare in anticipo le competenze che saranno impiegate nei progetti di trasformazione che stiamo sviluppando alla Honda Italia, così da rendere i nostri giovani motori del cambiamento, insieme alle persone di consolidata esperienza che li guideranno sul campo.».

«Dopo il corso in cybersecurity in collaborazione con Leonardo SpA – dichiara Giuseppe Ranalli Presidente dell’ ITS Academy e del Polo Innovazione Automotive – e la realizzazione di questa intesa con Honda ci dà la conferma dell’alta qualità raggiunta dall’offerta formativa dell’ITS Academy Meccanica e Informatica Abruzzo e rappresenta un’ulteriore opportunità di alta formazione e qualità lavorativa per i giovani abruzzesi. Il sostegno di aziende di questo calibro, insieme a quello di molte altre, ha permesso all'ITS di Lanciano di diventare un punto di riferimento nazionale, trasformando la Val di Sangro e l’Abruzzo in un vero polo d'eccellenza per la formazione nella meccanica, la meccatronica e per l’ICT.».

«Il corso progettato partirà a novembre 2026 nella sede di Lanciano – aggiunge Antonio Maffei Dirrettore ITS Academy - e si chiamerà “TECNICO SUPERIORE PER L’AUTOMAZIONE E LA ROBOTICA INDUSTRIALE - TECNICO AVANZATO PER INDUSTRIA 4.0 (IN COLLABORAZIONE CON HONDA ITALIA SPA), sarà di 1800 ore, si accederà per selezione e, come tutti i corsi ITS, sarà gratuito ed è già possibile effettuare la preiscrizione on-line. Gli studenti avranno l’opportunità di approfondire argomenti affrontati in aula direttamente in azienda suddivisi in gruppi di lavoro e a fianco di tecnici altamente qualificati con trasferimento di know how; inoltre avranno una strada preferenziale per svolgere il proprio project work (tirocinio) nell’azienda giapponese».

Molti studenti dell'ITS, già oggi, svolgono il project work nello stabilimento di Atessa, e una percentuale altissima di loro viene poi assunta stabilmente, questa nuova iniziativa creerà un canale ancora più diretto tra aula e fabbrica, prevedendo una più stretta collaborazione con ITS Academy anche nelle fasi di orientamento, selezione e attività di soft skills durante il percorso formativo.

Honda Italia, insieme al Polo di Innovazione Automotive, è stata tra i promotori dell'ITS Academy Meccanica. Meccatronica e Informatica di Lanciano (allora ITS Sistema Meccanica) ed essere stati pionieri nel 2010 e continuare a investire in percorsi "su misura" dimostra una visione lungimirante da parte del management dell’azienda giapponese e una forte attenzione alla social responsibility. Contribuire a formare internamente le competenze del futuro invece di limitarsi a cercarle sul mercato del lavoro è un grande investimento per l’azienda sulle giovani generazioni e sul territorio.