Castel Frentano, via alla riqualificazione della Villa comunale

"Diamo il via alla riqualificazione della Villa comunale di Castel Frentano, una bellissima area verde per vivere appieno, e in modo sicuro, piacevoli momenti di svago e condivisione. Tra questo intervento, la nuova ed inedita piazza, con 1,5 milioni della Regione e la pista ciclabile che collegherÃ verso la costa Castel Frentano cambierÃ volto".

CosÃ¬ il consigliere regionale delegato all'Urbanistica, Nicola Campitelli, a margine dell'avvio del cantiere finanziato con circa 500 mila euro con fondi del Ministero intercettati dalla Regione Abruzzo. Il progetto Ã¨ nell'ambito del programma Area2 "Costa dei Trabocchi" Ã¨ prevede nuovi arredi urbani, aree attrezzate per lo sport e il tempo libero come l'installazione di un punto di noleggio bici, di servizi igienici, di un'area fitness e di sgambamento cani, un impianto di recupero per le acque pluviali e nuova illuminazione led.

"Dopo decenni di scarsa attenzione, con questa amministrazione comunale si cambia passo. Il Comune aumenterÃ la sicurezza con l'aumento di videosorveglianza per reprimere atti vandalici. Ringrazio la Regione, nella persona di Nicola Campitelli, e l'assessore ai lavori pubblici, Desiree Di Loreto, che ha seguito in prima persona questo lavoro sin dai primi tavoli - rimarca il sindaco di Castel Frentano, Mario Verratti.

"Desidero ringraziare tutti i tecnici, progettisti. Un altro cantiere che si avvia con la proficua collaborazione tra enti. Nuovi posti di lavoro e occasioni per sviluppare turismo e l'economia locale", aggiunge Di Loreto.