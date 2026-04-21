Obiettivo Honk Kong, l'Abruzzo apre una nuova finestra sul mondo

Dopo il successo della missione in Giappone, la delegazione abruzzese formata da Camera di Commercio Chieti Pescara, Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia e Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, con il supporto di Agenzia di sviluppo, ha fatto tappa a Hong Kong, aprendo una nuova e significativa finestra sul mondo.

La missione, iniziata il 17 aprile presso la JTB di Tokyo, il più grande tour operator asiatico in Europa, è proseguita il 20 aprile con un seminario turistico, organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio italiana ad Hong Kong e Macao, che ha visto il coinvolgimento di operatori turistici, compagnie aeree e un vasto numero di influencer, sottolineando l'importanza che la comunicazione sta assumendo in questi Paesi.

L’evento si è focalizzato sulla valorizzazione dell'Abruzzo come meta di un turismo qualificato e alto spendente, come specificato dalla Regione Abruzzo, essenziale per una concreta destagionalizzazione dell'offerta regionale. A testimonianza del crescente interesse per l'Italia, il Paese ha assistito negli ultimi anni a un incremento del 200% degli arrivi dall'area della Cina continentale. Le istituzioni incontrate a Hong Kong hanno caldeggiato investimenti mirati per rafforzare la presenza e la promozione del territorio abruzzese. La delegazione, ricevuta dal Console d’Italia Carmelo Ficarra e dalla responsabile ICE Paola Belusci, oltre che dal segretario della Camera italiana Caterina Bernardini De Pace, ha avuto modo di identificare quelle che sono le traiettorie di sviluppo nel paese gettando le basi per collaborazioni future. Come sottolineato dal Console, Hong Kong è il terzo polo finanziario al mondo, porta di accesso verso l’Occidente e finestra sulla Cina continentale. Un Hub strategico per molti settori quali quello del design, dell’ingegneria, della cosmetica ed ovviamente del made in Italy, in particolare moda e della gioierlleria.

A questo proposito, la missione che non si è limitata al solo settore turistico, assume ancora più senso con la partecipazione della delegazione all’apertura, mercoledì 22 aprile, dell’edizione 2026 di Phenomena Hong Kong, l’iniziativa organizzata da ICE, questa volta con la collaborazione della Regione Abruzzo - Dipartimento Attività produttive che mette in mostra il Made in Italy. Sei eccellenze abruzzesi del settore moda e gioielli sono presenti all'evento, a ulteriore riprova della varietà dell'offerta regionale, che spazia dal lusso autentico della natura e delle tradizioni alle produzioni manifatturiere di alta qualità.

DICHIARAZIONI

Gennaro Strever, presidente Camera di Commercio Chieti Pescara: “L’appuntamento di Hong Kong, in continuità con il percorso intrapreso in Giappone, conferma la nostra determinazione nell'intercettare il mercato asiatico, che per l’Abruzzo rappresenta una risorsa di straordinario valore. Il forte interesse mostrato dai tour operator e dagli influencer di Hong Kong è la dimostrazione che stiamo costruendo un solido ponte tra culture. L’Abruzzo si posiziona come destinazione di lusso, inteso come autenticità e contatto con la natura, perfetta per un viaggiatore colto e alto spendente che cerca un’Italia ancora da scoprire”.

Antonella Ballone, presidente Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia: “Dopo l’importante riscontro ottenuto a Tokyo da parte di Tour Operator molto interessati a proporre il nostro territorio in Giappone, siamo qui ad Hong Kong, il terzo polo finanziario mondiale. Il confronto odierno con il Console Carmelo Ficarra e la direttrice dell’ICE Paola Belusci ha confermato quanto l’interesse per il Made In Italy sia elevato. Il nostro obiettivo è presentare un ecosistema regionale integrato che unisca le eccellenze dell'agroalimentare, della moda e dell'artigianato, fino ad un turismo di qualità, dove L'Aquila Capitale Italiana della Cultura e le altre mete abruzzesi diventino tappe essenziali dei flussi internazionali verso l'Italia. L’Abruzzo ha tutte le carte in regola per competere sui mercati globali e noi siamo qui per avere i migliori contatti per agevolare le imprese ad esportare e per fare incoming".

Cinzia Liberatore e Sante Cellucci, responsabili Dipartimento Turismo Regione Abruzzo: "La missione congiunta a Hong Kong è la prova tangibile di quanto sia strategica e fruttuosa la sinergia tra Regione Abruzzo e sistema Camerale. Questo "gioco di squadra" ci permette di agire con una maggiore capacità di intervento e massa critica sui mercati internazionali, essenziale per la crescita del nostro territorio. L'obiettivo del Dipartimento Turismo è proprio quello di posizionare l'Abruzzo al mondo come destinazione autentica, capace di intercettare un target alto spendente alla ricerca di qualità, sostenibilità e dell'anima più vera dell'Italia, favorendo così anche la destagionalizzazione dell'offerta".