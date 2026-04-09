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Maltempo, dichiarato lo stato di emergenza regionale

Formale richiesta al Governo per il riconoscimento del nazionale

redazione
Ambiente e territorio
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Ãˆ stata approvata la delibera di giunta regionale che dichiara lo stato di emergenza regionale e che al contempo inoltra formale richiesta al governo nazionale per il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale.

Un atto nel rispetto delle procedure e dei tempi previsti dalle leggi in materia di Protezione civile e dopo l'effettiva misura dellâ€™ampiezza delle gravi criticitÃ  causate dallâ€™ondata di maltempo, a dir poco eccezionale". A.dichiararlo l'assessore alle AttivitÃ  produttive Tiziana Magnacca al termine della seduta di giunta convocata con urgenza dal presidente Marco Marsilio.

â€œAi sindaci dell'Alto Vastese ho dato la comunicazione quasi in presa diretta. Un adempimento - precisa l'assessore Magnacca - che ora permette ai sindaci di attivare tutte le misure per interventi di somma urgenza. L'Alto Vastese Ã¨ tra i territori piÃ¹ colpiti da questa ultima.ondata di maltempo. Ãˆ un territorio fragile piÃ¹ di altri - aggiunge l'assessore - anche per lâ€™isolamento viario dovuto alle frane.che hanno distrutto le strade provinciali e quelle statali di maggiore collegamento fra i comuni interni e quelli costieri, oltre che con lâ€™alto Molise dove, ricordiamo, insiste il presidio ospedaliero piu prossimo". 

Per questa ragione, il direttore della Protezione civile regionale Maurizio Scelli ha effettuato un sopralluogo  nelle zone franate che maggiormente hanno messo in crisi il territorio. "Un confronto necessario  per verificare le maggiori criticitÃ  nei comuni di Castiglione Messer Marino, Fraine e Schiavi di Abruzzo. Qui i sindaci non sono rimasti fermi e si stanno giÃ  attivando per trovare soluzioni viarie alternative e del tutto temporanee riattivando, laddove Ã¨ possibile, anche vecchie strade interpoderali.Occorre sin da subito ripristinare la viabilitÃ  per un ritorno a un minimo di normalitÃ  per garantire gli spostamenti" conclude l'assessore Magnacca.

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