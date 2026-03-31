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Maltempo, allerta rossa e arancione in Abruzzo

La comunicazione del Centro Funzionale regionale sulla base delle osservazioni del Dipartimento nazionale di Protezione Civile

redazione
Ambiente e territorio
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L'ondata di maltempo si fa sentire in tutta la regione con precipitazioni abbondanti e persistenti e non si attenuerÃ  a breve, in base alle previsioni degli esperti del servizio meteo.

ll Centro Funzionale dâ€™Abruzzo comunica:

per la giornata di mercoledÃ¬ 1 aprile prevista CRITICITÃ€ ELEVATA/ALLERTA ROSSA per RISCHIO IDRAULICO DIFFUSO sulle aree territoriali ABRU-B (Bacino dell'Aterno) e ABRU-D2 (Bacino basso del Sangro che riguarda anche la zona del Vastese), CRITICITÃ€ MODERATA/ALLERTA ARANCIONE per RISCHIO IDRAULICO DIFFUSO su ABRU-C (Bacino del Pescara) e ABRU-D1 (Bacino Alto del Sangro), CRITICITÃ€ MODERATA/ALLERTA ARANCIONE per RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO su ABRU-E (Marsica).

 

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