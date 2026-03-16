Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo al 'Prowein' a Düsseldorf con una collettiva di 13 aziende

Con una collettiva di 13 aziende abruzzesi, il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo torna protagonista alla fiera internazionale ProWein di Düsseldorf, tra le esposizioni più importanti del calendario internazionale del vino, in programma dal 15 al 17 marzo.

La partecipazione all’evento rappresenta un momento strategico per rafforzare la presenza dei vini abruzzesi su uno dei mercati più rilevanti per l’export del comparto vitivinicolo regionale e per consolidare i rapporti con buyer, importatori e operatori del settore provenienti da tutto il mondo. La Germania, nonostante l’evidente momento di complessità che sta attraversando il settore, si conferma uno dei mercati chiave per i vini d’Abruzzo mantenendo una quota di export pressoché stabile.

“Ritengo fondamentale intensificare il più possibile il dialogo con il trade internazionale partecipando ad eventi e manifestazione mirate, per questo come Consorzio – ha spiegato il presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo Alessandro Nicodemi - abbiamo un calendario estremamente fitto e arriveremo a Prowein per confrontarci con buyer e operatori, in particolare tedeschi, considerando che la Germania continua ad essere il nostro secondo mercato, dopo gli Stati Uniti”.

La presenza a Düsseldorf si inserisce appunto all’interno di un più ampio programma di promozione internazionale portato avanti dal Consorzio negli ultimi mesi per valorizzare i vitigni autoctoni e le denominazioni abruzzesi sui mercati esteri. “L’internazionalizzazione è una delle leve strategiche per il futuro del vino abruzzese – ha detto ancora Nicodemi – e il lavoro del Consorzio è proprio quello di accompagnare le aziende sui mercati esteri, rafforzando il posizionamento delle nostre denominazioni e raccontando l’identità di un territorio che ha molto da offrire al panorama enologico mondiale”.

“La partecipazione dell’Abruzzo a Prowein rappresenta un’importante occasione per promuovere sui mercati internazionali la qualità dei nostri vini, frutto di un lavoro costante di valorizzazione delle produzioni agricole regionali - ha dichiarato il vicepresidente della Giunta regionale ed assessore all’Agricoltura Emanuele Imprudente - I risultati positivi registrati nell’attuazione del PSR Abruzzo, riconosciuti anche dalla Commissione europea per l’efficienza nella gestione delle risorse e il pieno raggiungimento degli obiettivi programmati, dimostrano come una progettazione solida e una gestione attenta dei fondi europei possano tradursi in opportunità concrete per le imprese del territorio. Investire nello sviluppo rurale – ha concluso Imprudente - significa sostenere innovazione, qualità e competitività delle nostre aziende agricole. In questo percorso, eventi internazionali come ProWein e le attività di promozione del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo rappresentano un’occasione strategica per raccontare il valore del vino abruzzese e rafforzare la presenza delle nostre cantine sui mercati”

A ProWein 2026 il Consorzio Vini d’Abruzzo presenterà una selezione di etichette rappresentative delle principali denominazioni regionali, offrendo ai visitatori e agli operatori internazionali l’opportunità di approfondire la qualità e la varietà dell’offerta enologica.