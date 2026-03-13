Transizione digitale, Rocca San Giovanni partecipa al progetto “Comune Full Digital”

Il Comune di Rocca San Giovanni è stato selezionato insieme ad altri piccoli comuni italiani nell’ambito delle attività del Progetto FAST per partecipare all’iniziativa Comune Full Digital, promossa e realizzata da Formez PA, un modello operativo pensato per accelerare la trasformazione digitale degli enti locali.

Il progetto, finanziato dal Programma Operativo Complementare al PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020, supporta i comuni con meno di 5.000 abitanti a migliorare l’efficienza interna e offrire ai cittadini servizi sempre più accessibili. Grazie alla realizzazione di un modello organizzativo digitale, il progetto mira a rafforzare la capacità amministrativa, l’adesione agli obblighi normativi e a migliorare i servizi con attività di affiancamento con facilitatori, formazione e strumenti pratici e di supporto alla redazione di atti e dematerializzazione dei documenti.

“È un’opportunità straordinaria per modernizzare strutture, processi e servizi, garantendo ai cittadini strumenti più semplici, sicuri e accessibili - dichiara il sindaco Fabio Caravaggio - L’accompagnamento del Formez ci permetterà di implementare un modello organizzativo realmente orientato all’erogazione di prestazioni tramite strumenti digitali”.

L’iniziativa centrale nel progetto FAST prevede un accompagnamento dedicato sul campo per supportare l’ente nella realizzazione di microprogetti individuati attraverso l'assessment digitale. L’obiettivo è rendere pienamente operativo il Piano Triennale per l’Informatica, dalla pianificazione alla concreta attuazione, coinvolgendo tutti i dipendenti comunali e aumentando la consapevolezza sull’impatto della digitalizzazione nei diversi settori dell’amministrazione.

Una particolare attenzione sarà rivolta alla costruzione dell’ecosistema amministrativo digitale: integrazione dei dati con i sistemi nazionali, interoperabilità con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) e sviluppo di iniziative legate a piattaforme abilitanti, sicurezza informatica, gestione documentale, comunicazione e promozione dei servizi digitali.

“Grazie a questo percorso – conclude il primo cittadino - Rocca San Giovanni potrà completare in tempi più rapidi gli adempimenti essenziali e rafforzare la capacità dell’ente di innovare, contribuendo alla creazione di un’amministrazione più organizzata, trasparente e vicina alla comunità locale”.



