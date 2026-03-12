Selezione regionale abruzzese "Ercole Olivario", ecco i risultati

Si è svolta il 10 marzo, nella sede della Camera di Commercio Chieti Pescara, la selezione regionale abruzzese dell’Ercole Olivario, tra i più prestigiosi concorsi nazionali dedicati all’olio extravergine di oliva di qualità.

Nato nel 1993 su iniziativa del sistema camerale italiano, il concorso valorizza ogni anno le migliori produzioni olearie del Paese, individuando attraverso le selezioni regionali gli oli che accederanno alla finale nazionale.

La mattinata si è aperta con i saluti del presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara Gennaro Strever e del segretario generale Pasquale Monea. È intervenuto, inoltre, il segretario generale della Camera di Commercio dell’Umbria Federico Sisti, che ha illustrato le novità del concorso nazionale. Tra gli interventi anche quelli dell’assessore regionale all’Agricoltura Emanuele Imprudente, di Alfonso Ottaviano, consigliere nazionale dell’Associazione Città dell’olio, del presidente del Consorzio Dop Aprutino Pescarese Silvano Ferri e del capo panel di assaggio Marino Giorgetti.

Prima della proclamazione dei vincitori regionali è stato assegnato il riconoscimento Goccia d’Ercole, sezione speciale dedicata alle piccole produzioni artigianali di olio extravergine di oliva di alta qualità. Il premio è andato al Frantoio Tini di Castilenti (Teramo) con l’olio Mantegna – Leccino del Corno. L’azienda entra così nella Premium List della competizione. Nella stessa sezione riconoscimento anche per l’Azienda Agricola Forcella di Città Sant’Angelo, inserita nella Premium List con il monocultivar Intosso e con l’olio Dop Aprutino Pescarese. Attestato di partecipazione infine per l'Oleificio Goccia d’Oro di Penne.

Per la categoria DOP/IGP il primo posto è stato conquistato da Tommaso Masciantonio di Casoli con l’olio Colline Teatine DOP. Al secondo posto Oleaurius di Tenaglia Filomena di Cupello con Colonna d’Ercole Prima Fatica – Olio EVO Colline Teatine DOP, mentre il terzo posto è andato al Frantoio Mercurius di Penne con Vesta Dop Aprutino Pescarese. Accedono, inoltre, alla finale nazionale anche la società agricola Di Giacomo Sandro di Pianella e La Selvotta della famiglia Sputore di Vasto.

Nella categoria Olio extravergine di oliva il primo posto è stato assegnato ancora a Tommaso Masciantonio con l’olio Crognale. Secondo classificato il Frantoio Mercurius con Ninfa, terza Oleaurius di Tenaglia Filomena con Colonna d’Ercole Prima Fatica. Accedono alla finale nazionale anche la Società Agricola Di Giacomo Sandro di Pianella e Della Valle Marcello di Prezza.

“La selezione regionale - si legge in una nota dell'ente camerale di Chieti Pescara - rappresenta un passaggio fondamentale per individuare gli oli che rappresenteranno l’Abruzzo alla finale nazionale dell’Ercole Olivario. Lo scorso anno la regione ha ottenuto risultati di grande rilievo nella competizione, confermando il ruolo di primo piano dell’olivicoltura abruzzese nel panorama italiano”.

