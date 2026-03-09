Premio Ercole Olivario: il concorso dell'olio per eccellenza. I finalisti abruzzesi

Appuntamento martedÃ¬ 10 marzo, alle ore 11:00, in Camera di Commercio a Pescara, per la finale regionale dell'Ercole Olivario, il concorso nazionale che premia la qualitÃ dell'olio extra vergine di oliva e l'impegno dei suoi produttori.
I produttori abruzzesi che concorrono per la finale dell'Ercole Olivario sono: Tommaso Masciantonio di Casoli; Oleaurius di Tenaglia Filomena di Cupello; Mercurius di Penne; SocietÃ agricola Di Giacomo Sandro di Pianella; La Selvotta di Vasto; Della Valle Marcello di Prezza; De Iuliis Timando di D'Aloisio Oviglio di Pianella e l'Olivicola Casolana.
Per la Goccia d'Ercole, sezione del premio dedicata a valorizzare le eccellenze dell'olio extravergine d'oliva (EVO) prodotte in piccole quantitÃ , hanno presentato domanda: Frantoio Tini di Castilenti, Goccia d'Oro di Penne e Agricola Forcella di CittÃ Sant'Angelo.
Il Concorso Ercole Olivario Ã¨ nato nel 1993 da una riflessione avviata dal sistema camerale con i principali operatori del settore olivicolo con lo scopo di creare un momento di valorizzazione dellâ€™olio extravergine dâ€™oliva, un prodotto che nel panorama della produzione agroalimentare del nostro Paese riveste un ruolo basilare sia da un punto di vista economico che culturale: la coltivazione dellâ€™olivo infatti Ã¨ al tempo stesso un elemento caratteristico del paesaggio italiano ed un prodotto tipico per eccellenza.