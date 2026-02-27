La Camera di Commercio Chieti Pescara lancia il corso da Beach manager

Un corso per diventare Beach manager, una figura professionale particolarmente richiesta dal mercato, soprattutto in un momento di forti cambiamenti normativi e non solo. Eâ€™ questa la novitÃ , presentata a Pescara, nel corso della conferenza stampa tenuta da Riccardo Padovano, figura nota nel mondo dei balneatori e componente di Giunta della Camera di Commercio Chieti Pescara.

Non Ã¨ un caso che il corso sia stato fortemente voluto e promosso dallâ€™ente: il turismo balneare Ã¨ uno dei fattori di maggiore competitivitÃ regionale, alla guida del piano di promozione turistica del territorio, continuando a primeggiare rispetto a quello montano e collinare. Una situazione che perÃ² rischia di arenarsi per via di una serie di variabili allâ€™orizzonte. Innanzi tutto, la direttiva Bolkestein che, presto, diventerÃ realtÃ e per la quale sarÃ indispensabile approcciarsi al bando con competenza e professionalitÃ . A questa si aggiungono le variabili legate alla sostenibilitÃ ambientale ed allâ€™innovazione tecnologica che stanno rendendo sempre competitivo il settore. In questo ambito, la Camera, forte della sua esperienza con un master specialistico in diritto ed economia del mare che va avanti da ben 34 edizioni, Ã¨ uno dei pochi enti in grado di offrire formazione qualificata per far fronte a nuove e complesse esigenze.

Il percorso formativo affronterÃ in modo organico e approfondito i principali temi legati alla gestione degli stabilimenti balneari. Verranno trattati, tra gli altri, gli aspetti normativi e regolamentari del settore, la sicurezza alimentare e la salvaguardia della vita umana, la tutela ambientale e la certificazione UNI ISO 13009.

Ampio spazio sarÃ dedicato al demanio marittimo, ai piani demaniali, alla Direttiva Bolkestein, nonchÃ© ai profili legati a reati e abusi edilizi in ambito demaniale e al tema degli indennizzi.

Il corso affronterÃ , inoltre, la gestione strategica ed economica dellâ€™azienda balneare, con unâ€™analisi dei modelli gestionali, dei processi organizzativi, delle leve per lâ€™aumento della redditivitÃ e per la riduzione dei costi. Non mancheranno approfondimenti su servizi innovativi, digitalizzazione, marketing e promozione, con particolare attenzione allâ€™allestimento delle aree, al turismo accessibile, allâ€™ospitalitÃ , al customer care e alla gestione strategica del lido. Completa il programma un modulo dedicato alla gestione fiscale ordinaria, alle strategie di investimento e ai principali bonus disponibili.

Il corso Ã¨ rivolto agli imprenditori del settore balneare â€“ o a loro delegati â€“ regolarmente iscritti al Registro delle Imprese, nonchÃ© a dipendenti e collaboratori di imprese balneari.

Il numero minimo di partecipanti previsto Ã¨ pari a 20, mentre il numero massimo Ã¨ fissato a 40. Ogni impresa potrÃ candidare fino a due partecipanti, con il pagamento di unâ€™unica quota di iscrizione. Le domande saranno valutate in base allâ€™ordine di arrivo e il corso sarÃ attivato solo al raggiungimento del numero minimo previsto. Il percorso formativo si svolgerÃ in presenza e avrÃ una durata complessiva di 50 ore, articolate in 16 giornate di formazione.

Il costo di partecipazione Ã¨ davvero irrisorio ed Ã¨ fissato in 100 euro per le imprese, i delegati, i dipendenti o collaboratori appartenenti al territorio di Chieti e Pescara; per tutti gli altri partecipanti il costo Ã¨ pari a 250 euro. Al termine del corso, ai partecipanti che avranno frequentato almeno lâ€™80% delle ore previste sarÃ rilasciato un attestato di partecipazione, a testimonianza del percorso formativo svolto e delle competenze acquisite. Partenza prevista giovedÃ¬ 5 marzo.