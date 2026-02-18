Rete ciclabile dei Trabocchi e Ciclovie della Transumanza alla Fiera F.re.e di Monaco

Appuntamento dal 18 al 22 febbraio a Monaco di Baviera in Germania per Rete ciclabile dei Trabocchi e Ciclovie della Transumanza. I due progetti di punta della proposta cicloturistica regionale, si presentano nello stand allestito da Regione Abruzzo, Camera di Commercio Chieti Pescara e Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, all'interno del padiglione Italia Enit.

F.re.e è la fiera tedesca più attiva per il tempo libero e i viaggi, dal 1970 offre ispirazione e informazioni, con l'opportunità di incontrare ideatori e promotori di progetti e destinazioni turistiche. In questo saranno quindi impegnati i rappresentanti di Rete ciclabile dei Trabocchi e Ciclovie della Transumanza. Questa di Monaco - che segue l’appuntamento della Bit di Milano - è una delle tappe della partecipazione dei due progetti a fiere turistiche in Italia e in Europa.



Rete ciclabile dei Trabocchi è un progetto Gal Costa dei Trabocchi e propone più di 300 chilometri di percorsi ciclabili che si sviluppano fra la costa e l’interno delle colline dei vini, fra la Via verde e itinerari lungo aste fluviali, strade interpoderali e a basso traffico veicolare, sentieri naturali, vigneti, riserve naturali, borghi storici, avendo come riferimento le stazioni Fs del territorio, all’insegna dell’intermodalità. Tutti i percorsi sono segnalati con cartellonistica fisica nonché con la possibilità di scaricare mappa e tracce dal sito di riferimento (https://reteciclabiletrabocchi.it/).



Ciclovie della Transumanza è un progetto di vacanza attiva che fonda la sua ragione d’essere sulle peculiarità più significative del territorio su cui si realizza: un’area naturale straordinaria e la valorizzazione della transumanza, dal 2019 patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Si sviluppa su un totale di 12 itinerari ciclabili, per 378 chilometri complessivi. Coinvolge otto comuni dell’entroterra abruzzese, Cugnoli (capofila), Bussi sul Tirino, Brittoli, Capestrano, Civitella Casanova, Montebello di Bertona, Popoli Terme, Torre de’ Passeri, con Carsa partner privato del progetto. Come per le precedenti fiere, Ciclovie della Transumanza si presenta già con un primo pacchetto disegnato per cicloturisti. Sito di riferimento è https://ciclovietransumanza.it/landing/