E’ stata dedicata alla Madonna delle Grazie la Chiesa parrocchiale di Sant’Apollinare, frazione di San Vito Chietino.
Dopo i lavori di manutenzione straordinaria e restauro che hanno visto la messa in sicurezza del campanile e la sistemazione delle facciate a partire dal luglio scorso, domenica scosa, con la Santa Messa celebrata dall’Arcivescovo di Lanciano-Ortona, Emidio Cipollone, è avvenuta la riapertura ufficiale della chiesa con la dedicazione alla Madonna delle Grazie. Presente la comunità di Sant’Apollinare, guidata da don Mattia Primante, i sindaci di San Vito Emiliano Bozzelli, di Ortona Angelo Di Nardo e di Frisa Nicola Labbrozzi.
“Questa chiesa di pietra, ricordi a tutti coloro che si accosteranno ad essa quanto sia importante costruire una casa di persone che si vogliono bene, che si stimano e curano vicendevolmente. Una casa di giustizia sociale che riconosca nei poveri, in chi non ha voce, negli ultimi, nell’ambiente che continuamente abusato da potenti, l’unico bene per cui vale la pena esserci”, si legge nel decreto di dedicazione.
“Una Chiesa”, ricorda monsignor Cipollone, “in cui tutti siamo chiamati ad essere “sale della terra e luce del mondo” come diceva il Vangelo di ieri. In cui dobbiamo imparare a dare sapore, essere sale, senza esagerare nelle quantità (né troppo, né troppo poco); ed essere luce senza accecare. Bisogna essere sale per dare “sapore”, valore ad ogni uomo, alle persone; essere luce tramite la Parola del Signore, per brillare nelle tenebre”.