Le Pro Loco abruzzesi alla BIT di Milano

Anche questâ€™anno lâ€™UNPLI-Unione Nazionale Pro Loco d'Italia Abruzzo, articolazione periferica della piÃ¹ grande organizzazione di rappresentanza nazionale delle Pro Loco, sarÃ presente alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, ospite dello stand della Regione Abruzzo, con una conferenza in programma mercoledÃ¬ 11 febbraio alle 10,30.

280 Pro Loco regionali, e 28mila socie e soci, saranno rappresentate in uno dei saloni del turismo piÃ¹ prestigiosi a livello nazionale per raccontare le piÃ¹ importanti iniziative dellâ€™anno.

Oltre a presentare lâ€™anteprima degli eventi delle Pro Loco da maggio a settembre, nel corso dellâ€™incontro il presidente regionale, Sandro Di Addezio (nella foto), presenterÃ la nuova Tessera del Socio Pro Loco 2026, dedicata allâ€™Abruzzo e a Lâ€™Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026. Con Di Addezio, interverranno il presidente nazionale UNPLI, Antonino La Spina, il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale dâ€™Abruzzo con delega al turismo, Daniele Dâ€™Amario, la conduttrice Giusi Battaglia, volto noto dellâ€™emittente televisiva Food Network con il suo programma Giusina in Cucina, lâ€™assessora al turismo del Comune dellâ€™Aquila, Ersilia Lancia, e il responsabile progettazione e sviluppo della rete regionale, Carlo Dâ€™Angelo. Presente anche il segretario regionale, Giacomo Gentile.

Â«Ãˆ un onore essere ospitati dallo stand della Regione Abruzzo per presentare una tessera con cui vogliamo raccontare il meglio di questo straordinario territorio - affermano i presidenti nazionale e regionale, Nino La Spina e Sandro Di Addezio - Un ringraziamento al sottosegretario Dâ€™Amario e ai funzionari della Regione per la sensibilitÃ e la disponibilitÃ dimostrati nel venirci incontro per ospitarci in questo importante contestoÂ».

Â«La Tessera del Socio 2026, stampata in un milione di esemplari - proseguono Di Addezio e La Spina - Ã¨ espressione di una regione le cui Pro Loco ogni anno organizzano oltre 2mila eventi per piÃ¹ di 8mila giornate di attivitÃ , spendono poco meno di 9 milioni sul territorio, coinvolgono decine di migliaia di persone associate alle singole Pro Loco, creano un indotto a livello nazionale non indifferente, cosÃ¬ come ricordato dalla CGIA di Mestre, pari a oltre 2 miliardi di euroÂ».

Â«Invito caldamente - nota il presidente regionale Di Addezio - le autoritÃ , i rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni territoriali ad ascoltare la voce delle Pro Loco e a sostenerle: il nostro ruolo non Ã¨ solo turistico, con un sostegno allâ€™offerta locale non indifferente, come abbiamo dimostrato indiscutibilmente con il progetto Abruzzo con le Pro Loco. Le nostre associazioni e i nostri dirigenti sono un vero e proprio baluardo alla tutela della vivacitÃ comunitaria, specie nei paesi di messi ai margini. Non dimentichiamo che in oltre il 70% dei paesi situati nelle aree interne opera una Pro Loco: non si tratta di una semplice associazione, ma di una vera e propria istituzione socialeÂ».