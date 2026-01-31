Confindustria Abruzzo Medio Adriatico accelera sulla digitalizzazione dei servizi

Rafforzare la vicinanza alle imprese, rendere più immediato l’accesso ai servizi e valorizzare il patrimonio informativo dell’Associazione attraverso un modello digitale evoluto e data-driven. Con questi obiettivi Confindustria Abruzzo Medio Adriatico ha presentato, nel corso di una conferenza stampa, la nuova piattaforma digitale di servizi per le imprese associate e il territorio.

Il nuovo portale rappresenta un passaggio strategico nel percorso di innovazione dell’Associazione: non solo un sito informativo, ma un vero e proprio ecosistema digitale integrato, pensato per mettere in relazione imprese, struttura associativa e governance, offrendo news costantemente aggiornate e la possibilità per le aziende di attivare direttamente online richieste di servizi e assistenza, con tracciamento delle attività e dialogo continuo con i funzionari.

“La digitalizzazione non è un obiettivo in sé, ma uno strumento fondamentale per essere più vicini ai nostri soci e rispondere in modo puntuale e tempestivo alle loro esigenze», ha dichiarato Lorenzo Dattoli, Presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. «Con questa piattaforma rafforziamo il nostro ruolo di punto di riferimento per le imprese, rendendo l’Associazione ancora più accessibile, partecipata e orientata allo sviluppo del territorio”.

Sull’importanza del dato e della misurazione dei servizi si è soffermato il Direttore Generale Luigi Di Giosaffatte: “La nuova piattaforma consente di tracciare in modo strutturato le interazioni con le imprese e l’erogazione dei servizi. Questo significa maggiore trasparenza per i soci e, allo stesso tempo, la possibilità per l’Associazione di analizzare i bisogni reali delle aziende, migliorare la qualità delle risposte e orientare le scelte organizzative su basi oggettive”.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti Marco Gialletti, CEO di Nautes, l’azienda informatica che ha sviluppato la piattaforma DAS, Davide Di Meco, Adviser Area Ricerca e Innovazione e Sistemi Informativi di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, e Maurizio Rossetti, Senior Adviser Area Rapporti Interni, Organizzazione e Sistemi di Gestione.

Marco Gialletti, CEO di Nautes, ha illustrato la visione e l’architettura tecnologica alla base di DAS, sottolineando come la piattaforma si inserisca in un percorso di innovazione già avviato da diverse Associazioni del Sistema Confindustria che ne hanno adottato il modello digitale. Un’esperienza, ha evidenziato, nata anche dal suo vissuto di associato Confindustria e orientata alla creazione di uno strumento condiviso, efficace e a supporto dello sviluppo delle imprese.

Davide Di Meco, Adviser Area Ricerca e Innovazione e Sistemi Informativi di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, ha guidato una live demo della piattaforma, mostrando in modo operativo le principali funzionalità: dalla homepage del portale, con news, servizi e calendario eventi, all’area riservata per gli associati, fino all’apertura di ticket di consulenza tramite un percorso guidato, con canali di dialogo diretti con i funzionari e monitoraggio in tempo reale dello stato delle richieste.

Maurizio Rossetti, Senior Adviser Area Rapporti Interni, Organizzazione e Sistemi di Gestione, ha infine delineato la roadmap dei prossimi rilasci e degli sviluppi futuri della piattaforma, illustrando i servizi in arrivo e le modalità di supporto previste per gli utilizzatori, con l’obiettivo di allineare i soci sulle evoluzioni di DAS e sulle opportunità offerte.

Con questo nuovo strumento Confindustria Abruzzo Medio Adriatico consolida il proprio impegno verso una trasformazione digitale che mette al centro l’impresa, l’imprenditore e i suoi collaboratori, supportando ognuno nella propria attività quotidiana, valorizzando dati, relazioni e servizi in un’ottica di efficienza, partecipazione e networking.

Il nuovo portale sarà on line dal 9 febbraio all’indirizzo www.confindustriaabruzzoma.it.