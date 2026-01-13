Costa dei Trabocchi in vetrina a 'Pedalando l'Italia' su Rai Isoradio

Costa dei Trabocchi in vetrina sul programma “Pedalando l'Italia” trasmesso da Rai Isoradio.

Ospiti della conduttrice Tiziana Iannarelli è stato Carlo Ricci, direttore del Gal Costa dei Trabocchi che ha raccontato come la trasformazione del tracciato ferroviario della Costa dei Trabocchi nella ciclopedonale della Via Verde abbia cambiato la percezione della comunità verso il cicloturismo, aprendo la strada alla Rete ciclabile dei Trabocchi, che collega la costa all’interno del territorio.

“Un percorso unico - scrive Iannarelli - ricavato sul vecchio tracciato ferroviario: la Via Verde che collega Ortona e Vasto per circa quaranta chilometri affacciati sull’Adriatico. Una ciclabile che attraversa scogliere, calette, dune, pinete, riserve naturali e incontra i trabocchi, le antiche macchine da pesca sospese sul mare, simbolo identitario di questa costa”.



Grande contributo anche di Patrick Kofler, pioniere del cicloturismo, che ha lavorato fianco a fianco con il GAL per sensibilizzare operatori e residenti e far sì che il territorio accogliesse al meglio questo nuovo tipo di turismo sostenibile.