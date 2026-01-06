Fossacesia rafforza la vigilanza contro lâ€™abbandono dei rifiuti: individuato dai Carabinieri Forestali il responsabile dellâ€™ultimo episodio

Negli ultimi mesi il Comune di Fossacesia, in collaborazione con Ecolan S.p.A., ha ulteriormente rafforzato le attivitÃ di vigilanza e controllo per contrastare lâ€™abbandono illecito dei rifiuti sulle strade e nelle aree di campagna del territorio comunale.

Lâ€™ultimo episodio si Ã¨ verificato nei giorni scorsi nei pressi del campo sportivo di Villa Scorciosa, frazione di Fossacesia. Grazie allâ€™intervento tempestivo dei Carabinieri Forestali, in collaborazione con gli operatori di Ecolan, Ã¨ stato possibile individuare il responsabile dellâ€™abbandono, che sarÃ sanzionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le attivitÃ di controllo sono svolte anche con il supporto costante della Polizia Locale di Fossacesia.

A commentare lâ€™accaduto Ã¨ stato anche il presidente di Ecolan S.p.A., Massimo Ranieri, che ha affidato la propria posizione a un messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook:

Â«Ancora una volta qualcuno ha pensato di potersi liberare dei rifiuti abbandonandoli sul nostro territorio. Questa volta, perÃ², tra i rifiuti câ€™erano nome, cognome e provenienza. Grazie alla collaborazione con i Carabinieri Forestali, il responsabile Ã¨ stato individuato e ne pagherÃ le conseguenze. I furbi sappiano che i controlli ci sono e continuerannoÂ».

Â«Fossacesia Ã¨ davvero attenta e scrupolosa nel prevenire simili episodi, che non possono e non devono deturpare la bellezza di un luogo a cui teniamo profondamenteÂ», commenta il sindaco Enrico Di Giuseppantonio. Â«La tutela del decoro urbano e dellâ€™ambiente Ã¨ una prioritÃ assoluta. Grazie agli investimenti nelle attivitÃ gestite da Ecolan, garantiamo servizi quotidiani, continui, costanti e meticolosi, a beneficio dellâ€™intera cittÃ Â».

Sulla stessa linea lâ€™assessore allâ€™Ambiente Umberto Petrosemolo, che sottolinea come Â«la collaborazione tra Comune, Forze dellâ€™Ordine ed Ecolan rappresenti uno strumento fondamentale per prevenire comportamenti incivili e promuovere una cultura del rispetto ambientaleÂ».

Lâ€™Amministrazione Comunale, in un messaggio pubblico, rinnova infine lâ€™appello alla collaborazione dei cittadini, ricordando che la tutela dellâ€™ambiente e del decoro urbano Ã¨ un dovere collettivo e che i controlli sul territorio proseguiranno anche nei prossimi mesi.