Fossacesia potenzia la videosorveglianza: avviata la procedura per nuove telecamere ambientali e sistemi di lettura targhe

Lâ€™Amministrazione comunale di Fossacesia ha avviato la procedura per lâ€™acquisto di nuove telecamere ambientali e di sistemi di lettura targhe, con lâ€™obiettivo di potenziare e rendere piÃ¹ efficiente lâ€™impianto di videosorveglianza del territorio comunale.

Lâ€™intervento Ã¨ finalizzato a garantire un ulteriore livello di prevenzione e controllo, in particolare in alcune altre aree sensibili del territorio che risultano attualmente non completamente coperte dal sistema di sorveglianza, nonchÃ© a rafforzare il supporto alle attivitÃ delle Forze dellâ€™Ordine.

La spesa complessiva prevista ammonta a 20.000 euro, finanziata interamente con fondi del bilancio comunale. Con determina del Comandante della Polizia Municipale, Alfredo Cicocioppo, la fornitura Ã¨ stata affidata alla societÃ New Alarm System di Chieti, specializzata in sistemi di sicurezza e controllo del territorio, che aveva giÃ effettuato altri lavori a Fossacesia

Â«La sicurezza e la prevenzione sono elementi fondamentali per la qualitÃ della vita dei cittadini. Con questo intervento - ha dichiarato il sindaco Enrico Di Giuseppantonio - continuiamo a investire nel rafforzamento dei sistemi di controllo del territorio, a tutela dei cittadini e del patrimonio pubblicoÂ».

L' assessore alla Sicurezza, Umberto Petrosemolo ha aggiunto: Â«Il potenziamento della videosorveglianza consente un monitoraggio piÃ¹ capillare delle aree sensibili e rappresenta un valido strumento di prevenzione e di supporto allâ€™attivitÃ delle forze dellâ€™ordineÂ».

Lâ€™Amministrazione Comunale di Fossacesia conferma il proprio impegno nel promuovere politiche di sicurezza urbana orientate alla prevenzione e alla collaborazione istituzionale.