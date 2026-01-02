Chiude lo storico Forno Di Iorio ad Atessa

Con la chiusura del Forno Di Iorio si conclude una storia lunga oltre 150 anni, profondamente intrecciata con la vita di Atessa.

Si legge in una nota del Comune di Atessa: "Unâ€™attivitÃ storica che ha attraversato generazioni, diventando un punto di riferimento non solo commerciale, ma anche umano e identitario per la comunitÃ .

Il Forno Di Iorio ha rappresentato per piÃ¹ di un secolo e mezzo un esempio di tradizione, lavoro e dedizione, contribuendo in modo significativo alla memoria e al tessuto sociale della nostra cittÃ .

A nome dell'Amministrazione e della cittadinanza, esprimiamo un sincero ringraziamento per il valore e l'impegno dimostrati da Maria e Nicolino nel tempo.

Un capitolo importante della storia di Atessa si chiude, lasciando un segno che resterÃ nel ricordo collettivo.

Grazie".