Montepulciano d'Abruzzo, lo spot con Maria Grazia Cucinotta "dà valore al territorio"

«Questo spot rappresenta un motivo di orgoglio per l’Abruzzo e per tutto il comparto agricolo e vitivinicolo regionale».

Così il vicepresidente della Regione Abruzzo con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, intervenendo sul lancio della nuova campagna televisiva dedicata al Montepulciano d’Abruzzo, in onda sulle reti Rai nel periodo natalizio, con la partecipazione di Maria Grazia Cucinotta e del tenore abruzzese Piero Mazzocchetti.

«È una tappa fondamentale di una strategia di promozione costruita nel tempo – ha aggiunto Imprudente - fatta di lavoro, visione e investimenti mirati sulla valorizzazione delle nostre eccellenze e sul racconto autentico della terra da cui nascono. Il Montepulciano d’Abruzzo non è soltanto un vino: è espressione di storia, identità, cultura e passione. È il frutto del lavoro quotidiano dei nostri produttori e l’anima di una regione che sa essere autentica, forte e profondamente legata alle proprie radici».

«Promuovere il Montepulciano d’Abruzzo – ha spiegato Imprudente - significa dare valore al territorio, tutelarlo e credere concretamente nel suo futuro. È un impegno che portiamo avanti con convinzione, anche grazie a una sinergia strutturata e costante con il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, che rappresenta un interlocutore fondamentale nella valorizzazione della denominazione e nel rafforzamento del suo posizionamento sui mercati nazionali e internazionali».

«La messa in onda dello spot sulle principali reti Rai, nei programmi di maggiore ascolto nel periodo natalizio – ha affermato l’assessore – costituisce un’occasione strategica per portare l’Abruzzo nelle case di milioni di persone, in Italia e all’estero, rafforzando l’immagine della nostra regione come terra di qualità, tradizione e autenticità. Un Abruzzo che merita di essere conosciuto, riconosciuto e scelto».

«La campagna – ha concluso Imprudente -si inserisce in una più ampia strategia di promozione volta a rafforzare il ruolo del Montepulciano d’Abruzzo come ambasciatore della regione nel mondo, valorizzando un Abruzzo che, attraverso il vino, continua a offrire eccellenza, passione e una narrazione autentica capace di emozionare».

