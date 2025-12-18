Fossacesia, avviati i lavori di sistemazione delle scogliere alla Fuggitella

Sono in corso a Fossacesia i lavori di rilasciamento e sistemazione delle scogliere nel tratto di costa a Sud del Trabocco Pesce Palombo, di fronte la Spiaggia della Fuggitella.

Lâ€™intervento, finanziato dalla Regione Abruzzo con un contributo di 200.000 euro, rientra nelle azioni messe in campo dallâ€™Amministrazione comunale per contrastare il fenomeno dellâ€™erosione costiera.

Â«Si tratta di un intervento importante e atteso â€“ dichiara il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio â€“ che va nella direzione della tutela del nostro litorale e della sicurezza delle spiagge. La costa di Fossacesia Ã¨ particolarmente esposta ai fenomeni erosivi e richiede interventi costanti e programmatiÂ».

Lâ€™Amministrazione comunale annuncia inoltre che altri lavori di risistemazione delle scogliere, sia in ulteriori tratti del litorale sia nella parte sud della costa, saranno avviati a breve, non appena si completeranno le attivitÃ autorizzative attualmente in corso, relative ai finanziamenti giÃ ottenuti dal Comune.

Â«Stiamo lavorando â€“ spiega lâ€™assessore ai Lavori Pubblici, Danilo Petragnani â€“ per dare continuitÃ agli interventi di difesa della costa. Sono in fase di completamento tutte le procedure autorizzative necessarie per avviare nuovi cantieri, con lâ€™obiettivo di intervenire in modo strutturale e coordinato sulle scogliere esistentiÂ».

Lâ€™Amministrazione comunale evidenzia infine che Ã¨ in attesa di ulteriori finanziamenti regionali, che la Regione Abruzzo dovrebbe destinare al contrasto dellâ€™emergenza erosione che interessa lâ€™intero litorale di Fossacesia.

Â«Continuiamo a interloquire con la Regione â€“ conclude Di Giuseppantonio â€“ affinchÃ© vengano messi a disposizione ulteriori fondi, indispensabili per affrontare in maniera efficace unâ€™emergenza che riguarda tutta la nostra costa e che incide sulla sicurezza, sullâ€™ambiente e sullâ€™economia turistica del territorioÂ».