Fossacesia avvia lâ€™estensione delle 'Zone 30'

La Giunta di Fossacesia ha approvato un atto dâ€™indirizzo per lâ€™avvio dellâ€™iter amministrativo finalizzato allâ€™estensione delle Zone 30 nel territorio comunale, confermando lâ€™impegno dellâ€™Amministrazione verso una mobilitÃ piÃ¹ sicura, sostenibile e rispettosa degli utenti piÃ¹ vulnerabili.

Il provvedimento - si evidenzia in una nota del Comune - incarica il Comandante della Polizia Locale Alfredo Ciccocioppo di predisporre una proposta tecnica dettagliata, comprendente lâ€™individuazione delle aree da sottoporre al limite dei 30 km/h, lâ€™analisi dei flussi veicolari e pedonali, le criticitÃ stradali, la necessitÃ di segnaletica e di eventuali dispositivi di moderazione della velocitÃ . Il progetto riguarderÃ in particolare le zone residenziali, le aree a maggiore vocazione turistica, i percorsi prossimi alla Via Verde Costa dei Trabocchi e gli assi viari storicamente piÃ¹ frequentati.

Contestualmente, lâ€™Ufficio Segreteria del Sindaco sarÃ coinvolto nellâ€™organizzazione di campagne di comunicazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini, alle scuole e alle associazioni impegnate sui temi della sicurezza stradale e della mobilitÃ sostenibile.

Â«Con questo atto â€“ afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio â€“ compiamo un passo importante per rendere Fossacesia una cittÃ ancora piÃ¹ sicura, moderna e vivibile. Le Zone 30 rappresentano uno strumento efficace per prevenire gli incidenti, proteggere pedoni e ciclisti, ridurre lâ€™inquinamento e migliorare la qualitÃ della vita nel territorio. Fossacesia Ã¨ da sempre impegnata nella tutela dellâ€™ambiente e nella promozione della mobilitÃ sostenibile, come dimostrano la Bandiera Blu, confermata da 24 anni consecutivi, e il riconoscimento di Comune Ciclabile FIAB. Lâ€™estensione delle Zone 30 Ã¨ una scelta coerente con la nostra visione di sviluppo armonico e rispettoso del territorioÂ».

Â«La sicurezza stradale Ã¨ una prioritÃ â€“ sottolinea lâ€™assessore alla Sicurezza Umberto Petrosemolo â€“ e per questo abbiamo ritenuto necessario avviare una revisione complessiva dei limiti di velocitÃ e delle modalitÃ di circolazione nelle aree piÃ¹ sensibili del nostro Comune.

Lâ€™estensione delle Zone 30 permetterÃ di rendere piÃ¹ sicuri non solo i centri abitati e le zone residenziali, ma anche gli itinerari turistici e quelli che collegano alla costa e alla Via Verde. Vogliamo una Fossacesia dove muoversi a piedi, in bici o in auto sia piÃ¹ semplice e sicuro per tuttiÂ».

La Giunta conferma dunque la volontÃ di procedere rapidamente con lâ€™iter amministrativo necessario. Una volta approvate le Zone 30, il Comandante della Polizia Locale emanerÃ lâ€™ordinanza attuativa per lâ€™installazione della segnaletica e delle misure di moderazione del traffico.

Con questo intervento Fossacesia consolida la sua vocazione a diventare una cittÃ attenta alle persone, al turismo sostenibile, alla sicurezza e alla qualitÃ dellâ€™ambiente urbano.



