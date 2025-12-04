McDonaldâ€™s apre un nuovo ristorante a Francavilla al Mare. Sono 50 i posti di lavoro

McDonaldâ€™s apre un nuovo ristorante a Francavilla al Mare e cerca 50 persone che potranno entrare a far parte dellâ€™azienda.

Sono aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa di Francavilla al Mare del McDonaldâ€™s Job Tour, che si terrÃ nella prima metÃ di dicembre. Il McDonaldâ€™s Job Tour Ã¨ lâ€™evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e le assunzioni McDonaldâ€™s su tutto il territorio italiano.

Voglia di mettersi in gioco, di lavorare in squadra e a contatto con i clienti: queste sono alcune delle principali caratteristiche che lâ€™azienda ricerca nelle persone che lavorano nei suoi ristoranti. McDonaldâ€™s offre unâ€™opportunitÃ di lavoro concreta, grazie a contratti stabili (che rappresentano il 92% del totale) e possibilitÃ di crescita professionale rapida, grazie a un programma di formazione strutturato.

Entrare in McDonaldâ€™s significa lavorare in un contesto dalla forte identitÃ di gruppo, giovane, inclusivo e meritocratico, capace di garantire a tutti i dipendenti le medesime opportunitÃ .

Entro il 7 dicembre, i candidati interessati a lavorare per il nuovo ristorante McDonaldâ€™s di Francavilla al Mare potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito McDonalds.it rispondendo a un questionario e inserendo il proprio CV. Ai candidati idonei verrÃ richiesta la compilazione di un test volto a individuare i loro punti di forza.

Coloro che supereranno il test riceveranno dallâ€™azienda una convocazione con data e orario per partecipare alla tappa del McDonaldâ€™s Job Tour, durante la quale si svolgeranno i colloqui individuali.

Per i candidati sarÃ lâ€™occasione per ricevere maggiori informazioni direttamente da chi vi Ã¨ coinvolto in prima linea: saranno infatti presenti persone che lavorano nei ristoranti della zona, a disposizione per raccontare e condividere la loro esperienza lavorativa in McDonaldâ€™s.

Per la nuova apertura di Francavilla al Mare, McDonaldâ€™s Ã¨ alla ricerca di 50 persone, in linea con il piano di crescita nazionale che per il 2025 prevede lâ€™assunzione di 5.000 nuove persone in tutta Italia.

Per maggiori informazioni e per inviare il proprio cv: McDonalds.it