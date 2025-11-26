Partecipa a Lanciano News

Il vino misura, cultura e convivialità mediterranea

Intervento di Nicola Tamburrino (sottoilcielo)

redazione
Ambiente e territorio
Quando bere diventa un gesto di civiltà

Tra gli elementi più antichi e simbolici della dieta mediterranea, il vino occupa un posto speciale: non come eccesso, ma come espressione di cultura e misura.
Nel Mediterraneo, il vino non è mai stato un semplice alimento. È un linguaggio, una tradizione, un modo di celebrare la vita e la terra.

Dal mare Egeo alle colline toscane, dai vigneti dell’Etna ai pendii abruzzesi, ogni popolo ne ha custodito il significato profondo: il vino è condivisione, il compagno del pane e dell’olio, il simbolo della convivialità.

? Dalla vite al mito

La storia del vino è antica quanto la civiltà.
Nelle anfore dei Greci, nei mosaici romani, nei racconti biblici, il vino appare come testimone del rapporto sacro tra uomo e natura.
Nella Grecia antica era dono di Dioniso, dio dell’estasi e della libertà, simbolo di un piacere che univa corpo e spirito.
I Romani lo diffusero in tutto l’Impero, perfezionando le tecniche di vinificazione e creando i primi concetti di “annata” e “territorio”.

 

Il vino divenne così identità culturale, oltre che agricola: ogni collina, ogni clima, ogni mano contadina generava un carattere diverso.
E ancora oggi, bere un bicchiere di vino significa assaporare la memoria liquida di un paesaggio.

? Il vino nella piramide mediterranea

Nella piramide alimentare mediterranea, il vino si trova vicino alla cima — da gustare con moderazione, e sempre durante i pasti.
Non è un alimento essenziale, ma un completamento armonico.

Gli studi condotti fin dagli anni ’60, a partire dal celebre “Paradosso francese”, hanno messo in luce un fatto curioso:
in Francia, nonostante una dieta ricca di grassi animali, la popolazione presentava tassi più bassi di malattie cardiovascolari rispetto ad altri Paesi.
I ricercatori individuarono la possibile causa nel consumo moderato e costante di vino rosso, associato a un’alimentazione equilibrata e a uno stile di vita attivo.

Il segreto era nei polifenoli e nel resveratrolo, potenti antiossidanti contenuti nell’uva rossa, capaci di proteggere cuore e arterie.
Ma la vera lezione non è chimica: è culturale.
Il vino fa bene solo se vissuto nello spirito mediterraneo, quello della lentezza, del pasto condiviso, del piacere senza eccessi.

? Il valore della misura

“Il vino rallegra il cuore dell’uomo, ma solo se non lo domina”, scriveva Orazio.
Questa frase riassume perfettamente lo spirito mediterraneo: il vino è un dono, non una fuga.
Si gusta con consapevolezza, non per dimenticare ma per ricordare — la compagnia, la fatica, la bellezza di un giorno che si chiude.

La cultura del bere moderato è parte della saggezza contadina.
Il bicchiere di vino a pranzo o a cena non era lusso, ma misura: bastava a scaldare il cuore e a completare il pasto, senza mai superare il limite.

Oggi, in un’epoca di eccessi e contraddizioni, il vino mediterraneo torna a insegnare la virtù della sobrietà felice.

 

? I vini del Mediterraneo: identità e paesaggi

L’Italia, cuore della dieta mediterranea, è anche cuore del vino mondiale.
Ogni regione possiede una voce distinta, e ogni calice racconta un paesaggio.

  • Toscana – il Chianti, nobile e profondo, nasce da colline che profumano di storia.
  • Piemonte – Barolo e Barbaresco, vini da meditazione, custodi del tempo.
  • Sicilia – il Nero d’Avola, caldo e generoso come la sua terra vulcanica.
  • Puglia – il Primitivo e il Negroamaro, intensi e solari, come i tramonti del Salento.
  • Abruzzo – il Montepulciano d’Abruzzo, autentico e diretto, un vino che parla la lingua del popolo e della montagna.
  • Campania e Calabria – vini antichi, figli della Magna Grecia, che ancora conservano il carattere selvatico delle origini.

Ogni bottiglia racchiude una geografia sensoriale: la luce, il vento, il suolo e le mani che l’hanno curata.

? Pane, olio e vino: la triade della civiltà

Il vino, insieme al pane e all’olio, forma la triade simbolica della civiltà mediterranea.
Tre prodotti semplici che raccontano la stessa storia: la fatica della terra, la pazienza dell’uomo e la gioia della condivisione.

Il pane nutre, l’olio guarisce, il vino unisce.
Non è un caso che questi tre elementi ricorrano nei rituali religiosi, nelle feste di paese, nei pranzi familiari.
Sono segni di comunione: ricordano che il cibo, prima di essere nutrimento, è relazione.

? Vino e convivialità

Nel mondo mediterraneo, il vino non si beve mai da soli.
Si brinda, si parla, si ascolta.
Ogni bicchiere è un invito al dialogo, un ponte tra le persone.

Le tavole contadine, imbandite con piatti semplici, avevano sempre una bottiglia al centro: non per ubriacarsi, ma per dare voce alla festa.
Un bicchiere versato era come una stretta di mano: un segno di fiducia, di apertura, di amicizia.

 

Ancora oggi, bere insieme significa riconoscersi parte di una comunità.
La convivialità mediterranea è fatta di pane condiviso, vino versato e parole che sanno di sincerità.

? Il gesto e il tempo

Nel gesto di versare il vino c’è una lentezza che oggi abbiamo dimenticato.
La bottiglia si apre come un rito: il profumo che sale, il colore che si diffonde nel bicchiere, la luce che attraversa il rosso rubino o l’oro del bianco.
È un momento che invita a fermarsi, a osservare, a gustare.

Il vino insegna il rispetto del tempo: mesi di maturazione, anni di attesa, stagioni che si ripetono.
È la memoria liquida del Mediterraneo, quella che ci ricorda che la bellezza nasce solo quando sappiamo aspettare.

✨ Conclusione

Nella dieta mediterranea, il vino non è un vizio ma una virtù condivisa.
Simbolo di misura, cultura e gioia di vivere, ci ricorda che la felicità non sta nell’eccesso, ma nell’armonia tra piacere e consapevolezza.

Un calice di vino buono, bevuto in compagnia, è un atto di gratitudine verso la terra, verso il tempo e verso la vita stessa.
E quando il bicchiere si solleva al tramonto, con il mare sullo sfondo e il profumo dell’olio nell’aria, si comprende davvero l’anima del Mediterraneo:

una civiltà che ha fatto del gusto una forma di saggezza. ?

