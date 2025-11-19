Partecipa a Lanciano News

Museo Masciangelo di arte tiprografico, siglata convenzione tra il Comune e la Curia

L'Amministrazione ha ottenuto la concessione di un locale per 99 anni

redazione
Ambiente e territorio
Un altro importante passo Ã¨ stato compiuto dallâ€™Amministrazione Comunale e, nello specifico, dallâ€™Assessorato al Patrimonio, verso la realizzazione dellâ€™ambizioso progetto di un Museo delle Arti Tipografiche nella sede della ex tipografia Masciangelo, a corso Roma.

Nel 2023 l'ultimo erede della famiglia Masciangelo, Aldo de Aloysio, aveva donato al Comune di Lanciano lâ€™immobile di proprietÃ  della famiglia, ma i locali, originariamente occupati dalla storica tipografia, comprendevano anche un locale di proprietÃ  della Curia, rendendo di fatto indispensabile la condivisione dellâ€™iniziativa. 

Dopo mesi di incontri, confronti e trattative, lâ€™Assessore al Patrimonio, con la collaborazione della Dirigente, Arch. Luigina Mischiatti, della E.Q., Ing. Sara Di Toro, e dellâ€™Avv. Antonella Fantini, Ã¨ riuscito a centrare lâ€™obiettivo considerevole di ottenere,a titolo gratuito, per novantanove anni, il locale ubicato allâ€™interno dellâ€™ex tipografia Masciangelo, finora di proprietÃ  della Parrocchia di Santa Lucia, a dimostrazione di quanto anche la Curia abbia a cuore e desideri sostenere il lungimirante progetto museale. Un risultato che premia il lavoro costante, la determinazione e la perseveranza di chi crede che i sogni, con impegno e passione, possano realizzarsi, e che valorizzare la storia e la tradizione della nostra cittÃ  sia un modo per custodirne ed esaltarne lâ€™essenza piÃ¹ vera, lâ€™anima, e consegnarla cosÃ¬, come patrimonio culturale identitario, alle generazioni future. 

Grande soddisfazione e riconoscenza esprime lâ€™Assessore allâ€™Urbanistica, Patrimonio e Politiche della Casa, Graziella Di Campli: Â«Sono grata alla Curia e, in particolare, a don Angelo, don Alessio, don Carmine e don Domenico, per aver abbracciato e condiviso il favoloso progetto del Museo delle Arti Tipografiche, permettendoci di acquisire il locale di proprietÃ  della Parrocchia di Santa Lucia, fondamentale per sviluppare e portare avanti il piano che ci siamo prefissati. La convenzione, infatti, ci consente non solo di disporre in toto dellâ€™immobile, ma anche di poter contare su un altro ingresso in via FieramoscaÂ». 

 

