Progetto "Spiaggia per Tutti" premiato al Cresco Award â€“ CittÃ  Sostenibili

Il Comune di Fossacesia Ã¨ tra gli enti locali italiani premiati alla decima edizione del Cresco Award â€“ CittÃ Sostenibili, iniziativa promossa da Fondazione Sodalitas in collaborazione con ANCI. Oltre a Fossacesia, sono stati premiati anche i Comuni di Bergolo (CN), Vimodrone (MI), Portici (NA) e la CittÃ Metropolitana di Milano, riconoscendo l'impegno dei territori italiani nello sviluppo sostenibile e inclusivo in linea con gli Obiettivi dell'Agenda ONU 2030.

Il riconoscimento Ã¨ stato attribuito da una Giuria multistakeholder indipendente, composta da esperti del mondo accademico, enti locali, imprese, organizzazioni sociali e del terzo settore, e presieduta dalla Rettrice del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto.

Il progetto "Spiaggia per Tutti" Ã¨ stato selezionato per il suo elevato valore sociale e ambientale: un'iniziativa che rende accessibile un tratto del litorale con servizi gratuiti e attrezzature dedicate a persone con disabilitÃ o fragilitÃ motorie, sensoriali, cognitive o economiche. L'area offre assistenza specializzata in acqua e in spiaggia, attrezzature speciali, carrozzine da mare Job, animazione inclusiva, una mappa multisensoriale tattile e parlante, una bicicletta tandem elettrica e il coinvolgimento di tirocinanti con disabilitÃ e persone disoccupate di lunga durata. La spiaggia Ã¨ integrata con la Via Verde â€“ Costa dei Trabocchi, creando un sistema di mobilitÃ dolce e fruizione inclusiva del territorio.

Il premio Ã¨ stato ritirato personalmente dal Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, che ha illustrato brevemente il progetto davanti alla folta platea presente alla cerimonia di Bologna, sottolineando l'importanza dell'accessibilitÃ come pilastro dello sviluppo turistico e sociale di Fossacesia. Presente anche la consigliera Comunale Marina Paolucci.

Â«Questo premio Ã¨ motivo di orgoglio per tutta Fossacesia â€“ ha dichiarato il Sindaco â€“ perchÃ© riconosce un percorso costruito negli anni con impegno e una forte visione comune. "Spiaggia per Tutti" rappresenta un servizio autentico e profondamente legato all'identitÃ della nostra cittÃ . Ãˆ un luogo nel quale dignitÃ , accoglienza e benessere diventano concretezza quotidianaÂ».

Il Sindaco Di Giuseppantonio ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare all'Assessore alle Politiche Sociali, Maria Angela Galante, che ha guidato e coordinato il progetto, sapendo trasformare un'idea in una realtÃ viva e partecipata. Â«I miei concittadini e i turisti- ha detto il Sindaco nel suo intervento alla cerimonia di Bologna- con sensibilitÃ e tenacia hanno contributo a dare forma a un modello di inclusione che oggi viene riconosciuto a livello nazionale. La nostra visione, orientata alla cura della persona e alla costruzione di una Fossacesia aperta, ha segnato in modo decisivo lo sviluppo di questo servizio, che rappresenta uno dei piÃ¹ belli, veri e profondi della nostra cittÃ Â».

Il progetto si inserisce in una piÃ¹ ampia strategia comunale di welfare territoriale, che comprende il Servizio SAI per l'accoglienza dei migranti, iniziative inclusive sul lungomare e progetti educativi come "Diversamente Chiosco", dove bambini, ragazzi e persone con disabilitÃ sperimentano percorsi di socializzazione e lavoro. La spiaggia inclusiva rientra inoltre nel Piano Demaniale Marittimo, che garantisce il 65,8% di spiagge libere, a tutela dell'ambiente costiero e del diritto universale di accesso al mare.

La recente intitolazione della piazzetta adiacente alla spiaggia alla Pace conferma l'impegno dell'Amministrazione Comunale per una visione di Fossacesia fondata su inclusione, solidarietÃ e rispetto reciproco. Con il riconoscimento del Cresco Award 2025, Fossacesia consolida il suo ruolo come modello italiano di innovazione sociale e sostenibilitÃ territoriale.



