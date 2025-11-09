Poste Italiane, a Montazzoli il progetto 'Polis'

Arriva anche a Montazzoli il progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

Nelle prossime settimane la sede sarà interessata lavori di ammodernamento, che comprendono la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Alla riapertura, inoltre, i cittadini potranno richiedere direttamente a sportello i “certificati INPS”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione”, i certificati anagrafici e di stato civile e il passaporto elettronico.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Montazzoli la continuità di tutti i servizi, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, attraverso un ufficio postale mobile posizionato nelle immediate adiacenze dell’ufficio postale e operativo da venerdì 7 novembre, secondo i consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Gli interventi previsti presso l’ufficio postale di Montazzoli avranno una durata stimata in circa 40 giorni salvo imprevisti.