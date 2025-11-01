Fossacesia: completati i lavori di riqualificazione dei parchi giochi

Sono terminati i lavori di riqualificazione dei parchi giochi comunali di Fossacesia. L'Amministrazione Comunale esprime soddisfazione per il risultato raggiunto, frutto di un finanziamento di 30.000 euro, concesso dal Consiglio Regionale a dicembre 2024.

Grazie a queste risorse, sono stati migliorati e ammodernati diversi spazi dedicati ai bambini, sostituendo giochi non piÃ¹ idonei e garantendo maggiore sicurezza. "Abbiamo voluto rendere le aree ludiche piÃ¹ sicure e accoglienti â€“ sottolinea l'Assessore ai Lavori Pubblici, Danilo Petragnani â€“ intervenendo dove le strutture erano ormai usurate". Tra i principali interventi figurano: i nuovi giochi e la pavimentazione del parco della frazione di Villa Scorciosa, in via Canaparo, lo scivolo con multitorre al Parco Aldo Moro e il restyling del Parco Bucciante, con la sistemazione delle strutture in legno e del fondo. Prima dell'avvio dei lavori, l'Ufficio Tecnico comunale ha effettuato una verifica e un'ispezione di tutte le aree ludiche per individuare eventuali elementi di non conformitÃ legati all'usura dei materiali e alla sicurezza delle pavimentazioni.

"Questa analisi â€“ spiega il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio â€“ ci ha permesso di stabilire in modo oggettivo le prioritÃ di intervento e di destinare le risorse dove erano realmente necessarie, garantendo ai bambini e alle famiglie spazi di gioco piÃ¹ sicuri."

L'Amministrazione comunale sta ora valutando ulteriori risorse di bilancio per intervenire anche nell'area verde esterna alla Scuola dell'Infanzia sul lungomare, attualmente priva di giochi dopo la rimozione delle vecchie attrezzature non piÃ¹ sicure.

"Avremmo voluto realizzare giÃ ora un nuovo parco giochi sul lungomare â€“ aggiungono il Sindaco e l'Assessore â€“ ma la relazione tecnica sulle aree esistenti ci ha indicato altre prioritÃ . L'obiettivo resta quello di dotare anche il litorale di uno spazio ludico moderno e sicuro, continuando al tempo stesso a migliorare e mantenere in buono stato i parchi giÃ presenti."

L'Amministrazione conferma quindi il proprio impegno a rendere sempre piÃ¹ fruibili, accoglienti e sicure le aree verdi cittadine, offrendo spazi di gioco e socialitÃ a misura di bambino.