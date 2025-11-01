Fossacesia: avviato un piano di controlli su tutto il territorio

In seguito all'entrata in vigore del Decreto-Legge n. 116 dell'8 agosto 2025, che introduce sanzioni piÃ¹ severe per chi abbandona o getta rifiuti da veicoli in marcia o fermi, l'Amministrazione Comunale di Fossacesia ha avviato un piano di controlli mirato su tutto il territorio.

Nel corso di una riunione operativa, presieduta dal Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, con la partecipazione del Comandante della Polizia Locale, ten. Alfredo Ciccocioppo, dell'Assessore all'Ambiente e alla Sicurezza Umberto Petrosemolo, dell'ing. Nico Priori, responsabile del Settore Ambiente del Comune, del responsabile operativo di Ecolan, Carmine Annecchini, Ã¨ stato definito un percorso di monitoraggio delle aree piÃ¹ sensibili e vulnerabili, comprese le strade principali, il Lungomare, l'area di San Giovanni in Venere e le zone di sosta.

Durante un sopralluogo congiunto, sono state riscontrate alcune criticitÃ , in particolare la presenza di cicche di sigarette abbandonate nei pressi dell'Abbazia di San Giovanni in Venere. Si ricorda che tali comportamenti sono vietati e puniti dalle vigenti normative, con sanzioni amministrative fino a 500 euro per chi getta rifiuti o mozziconi di sigaretta sul suolo pubblico.

Il territorio di Fossacesia si presenta nel complesso molto pulito e curato, ma l'Amministrazione intende intensificare i controlli per garantire il pieno rispetto delle regole e tutelare l'immagine della cittÃ , Bandiera Blu e meta turistica di eccellenza della Costa dei Trabocchi.

La Polizia Locale effettuerÃ almeno un controllo settimanale su tutto il territorio comunale, anche con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza, e redigerÃ una relazione mensile sulle attivitÃ svolte e sulle eventuali sanzioni elevate.

"Fossacesia Ã¨ una cittÃ pulita e accogliente, e tutti dobbiamo contribuire a mantenerla tale â€“ dichiara il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio â€“. Il rispetto dell'ambiente Ã¨ un segno di civiltÃ e di amore per il nostro territorio."

"L'obiettivo Ã¨ garantire un'applicazione efficace delle nuove disposizioni di legge- hanno aggiunto l'assessore Petrosemolo e il comandante Ciccocioppo- e rafforzare il contrasto al degrado ambientale, mantenendo alto lo standard di qualitÃ urbana e ambientale che contraddistingue Fossacesia".