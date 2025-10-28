Completata l’opera di sistemazione idraulica di Fosso Santa Lucia a Fossacesia

In occasione della “Camminata tra gli Olivi”, domenica scorsa è stata inaugurata l’opera di sistemazione idraulica di Fosso Santa Lucia, un importante intervento di messa in sicurezza del territorio finanziato con 226 mila euro nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’intervento rientra tra quelli ottenuti dal Comune di Fossacesia per opere pubbliche finalizzate alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla tutela del paesaggio, con fondi destinati all’annualità 2023.

Il progetto, redatto dall’ingegner Fabio Rullo, e realizzato dalle ditte Edilcom di Casoli e dalla Effeindustrial di Fossacesia, ha riguardato la strada comunale che conduce all’antica Fonte di Santa Lucia, situata in un’area di grande pregio ambientale e storico a cui si accede da via Vecchia Lanciano. I lavori hanno avuto come obiettivi principali la regimazione delle acque meteoriche, la messa in sicurezza del versante, il rifacimento del fondo stradale per consentire il transito di mezzi agricoli e pedonale, e la riqualificazione dell’area della sorgente.

Nel dettaglio, l’intervento ha previsto la sistemazione della sede stradale con una fondazione in calcestruzzo nel tratto in discesa e in misto cementato nel tratto pianeggiante, così da garantire stabilità e minore impatto ambientale. Sono stati realizzati muri di contenimento, sistemi di drenaggio e raccolta delle acque, e la ripulitura della Fonte di Santa Lucia, restituendo decoro e accessibilità a un luogo da sempre caro ai fossacesiani. È stato inoltre riaperto il tratto di strada a valle con la riprofilatura del canale, finora nascosto dalla vegetazione.

Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte numerosi cittadini, rappresentanti delle associazioni, assessori e consiglieri comunali, partecipanti alla “Camminata tra gli Olivi”, che hanno potuto apprezzare da vicino l’opera. L’assessore ai Lavori Pubblici, Danilo Petragnani, ha illustrato nel dettaglio gli interventi eseguiti, sottolineando come la sistemazione idraulica di Fosso Santa Lucia rappresenti un esempio concreto di utilizzo efficace delle risorse PNRR per la salvaguardia del territorio e la valorizzazione del patrimonio naturale.

«Con la sistemazione di Fosso Santa Lucia – ha detto nel suo intervento il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – restituiamo ai cittadini e ai visitatori un luogo di grande valore storico e ambientale, rendendolo più sicuro e accessibile. È un intervento che unisce sicurezza, tutela del paesaggio e valorizzazione turistica. Quest’area diventerà una delle oasi ambientali di Fossacesia, un punto di riferimento per chi ama passeggiare nella natura e scoprire la bellezza dei nostri luoghi».

L’inaugurazione si è conclusa in un clima di convivialità nei pressi della Fonte di Santa Lucia, confermando l’impegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere una Fossacesia sempre più sostenibile, sicura e accogliente per cittadini e turisti.