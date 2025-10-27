'Binaria', Campitelli: "Aggiudicata la gara, a breve inizieranno i lavori"

â€œDurante la presentazione del PFTE, a marzo, eravamo stati chiari: questo progetto doveva trovare la sua espressione nel piÃ¹ breve tempo possibile. La scorsa settimana Ã¨ stata aggiudicata la gara alla ditta CO.GE.PRI. str. Questa nuova infrastruttura, che ha giÃ ricevuto primi feedback positivi, collegherÃ San Vito Chietino a Castel Frentano in modo sostenibile, riqualificando un tracciato oggi degradato. Se saranno rispettate le indicazioni del bando, tra un anno lâ€™opera sarÃ fruibile da tutti. Sono certo che questo nuovo modello di mobilitÃ sostenibile contribuirÃ a dare impulso allo sviluppo del territorio".

CosÃ¬ Nicola Campitelli, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, delegato allâ€™Urbanistica, Territorio e Paesaggio, annuncia lâ€™avvio dei lavori del progetto 'Binaria', unâ€™iniziativa che unisce il riuso di spazi storici â€“ come lâ€™edicola e le ex stazioni ferroviarie â€“ con una visione di mobilitÃ dolce e integrata.

"Il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclabile che collegherÃ la Costa dei Trabocchi con le aree interne - spiega - valorizzando il patrimonio ambientale e architettonico abruzzese. 'Binaria' rappresenta un esempio concreto di architettura ambientale integrata, capace di ridurre le emissioni di COâ‚‚, promuovere il turismo sostenibile e favorire nuove occasioni di socialitÃ e sviluppo locale. Con questo intervento â€“ conclude Campitelli â€“ non realizziamo soltanto unâ€™infrastruttura ma costruiamo un modello di rigenerazione territoriale che coniuga ambiente, economia e comunitÃ , restituendo valore e identitÃ ai nostri luoghi".