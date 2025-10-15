"Adriatico - un mare che unisce", premio alla memoria di Giuseppe Calabrese

Nel corso della cerimonia del premio "Adriatico â€“ Un Mare che Unisce", svoltasi presso il Teatro Comunale di Fossacesia, Ã¨ stato conferito un riconoscimento alla memoria di Giuseppe Calabrese, giÃ sindaco delle Isole Tremiti, scomparso prematuramente il 12 maggio 2023.

La motivazione ufficiale con cui Ã¨ stato assegnato il premio recita: "Per la sua instancabile dedizione alla comunitÃ . Per la sua amministrazione che si Ã¨ distinta per l'eccellenza del suo operato e per la capacitÃ di tradurre le idee in progetti di valore. Per aver instillato e diffuso l'amore per la propria terra, all'insegna della LibertÃ , incanto, cultura e leggenda delle meravigliose Isole Tremiti."

Giuseppe Calabrese ha ricoperto il ruolo di Sindaco delle Isole Tremiti per due mandati, dal 2003 al 2011, ed era stato rieletto nel 2022, rimanendo in carica fino al giorno della sua scomparsa, avvenuta a Roma il 12 maggio 2023, mentre si accingeva a partecipare alla cerimonia di assegnazione della Bandiera Blu, riconoscimento al quale teneva in modo particolare.

Proprio in occasione della sua improvvisa scomparsa, e nel giorno in cui si sarebbe dovuto celebrare il prestigioso riconoscimento nazionale, la CittÃ di Fossacesia ha scelse di dedicare a Giuseppe Calabrese la 23Âª Bandiera Blu ottenuta nel 2023, in segno di stima e memoria. Un gesto simbolico che ha unito idealmente le due sponde dell'Adriatico, nel nome di valori comuni come la tutela dell'ambiente, la qualitÃ dei servizi e l'amore per il territorio.

Durante l'intervento di ringraziamento per il ritiro del premio, il figlio Salvatore Calabrese, ha ricordato come la Bandiera Blu rappresentasse per suo padre Giuseppe obiettivo fondamentale, ritenendola "uno dei riconoscimenti piÃ¹ importanti per una localitÃ turistica e costiera come le Isole Tremiti".

Il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, nel corso del suo intervento nel Teatro Saraceni di Fossacesia, in occasione della consegna del premio, ha detto :

"Conferire questo premio alla memoria di Giuseppe Calabrese significa rendere onore a un uomo che ha interpretato la politica come servizio, mettendo al centro il bene della comunitÃ . La sua azione amministrativa ha contribuito a rafforzare il ruolo delle Isole Tremiti come luogo simbolico dell'Adriatico: non solo meta turistica di pregio, ma crocevia di cultura, relazioni internazionali e tutela dell'identitÃ locale. Fu un onore per Fossacesia ricordarlo proprio nel giorno in cui la sua voce avrebbe dovuto essere tra quelle dei sindaci premiati per la Bandiera Blu. A lui va il nostro ricordo piÃ¹ affettuoso e il nostro rispetto."

Tra le tante iniziative promosse da Giuseppe Calabrese, si ricorda la nomina del cantautore Lucio Dalla ad "Ambasciatore delle Isole Tremiti nel mondo".

La cerimonia del Premio "Adriatico â€“ Un Mare che Unisce" di quest'anno si Ã¨ svolta per la prima volta a Fossacesia, dopo essere stata ospitata in edizioni precedenti in diverse regioni e localitÃ della costa adriatica. A presentare l'evento Ã¨ stata Maria Basile, che ha condotto la serata con professionalitÃ e sensibilitÃ , accompagnando il pubblico in un viaggio attraverso storie di impegno, identitÃ e bellezza legate al mare che unisce le sponde dell'Adriatico. Il premio Ã¨ stato ideato dal Professore Massimo Pasqualone.