Nuovo "Ufficio di prossimitÃ " nel Centro servizi al cittadino

Dal 23 ottobre apre, in Atessa, lâ€™Ufficio di ProssimitÃ . Lo sportello sarÃ operativo presso il Centro Servizi al Cittadino, aperto dal 2020.
lâ€™Ufficio di ProssimitÃ Ã¨ uno sportello dedicato a semplificare lâ€™accesso alla giustizia, soprattutto per chi Ã¨ piÃ¹ fragile o vive lontano dai Tribunali.
ORARI DI APERTURA
-MartedÃ¬: 15:30 â€“ 17:30
-GiovedÃ¬: 09:00 â€“ 11:00
Cosa offre lâ€™Ufficio di ProssimitÃ ?
Supporto e assistenza ai cittadini nelle pratiche di volontaria giurisdizione che non richiedono la presenza di un avvocato, come:
-Nomina di amministratore di sostegno
- Tutele
- Supporto per minori
- Altre pratiche civili semplificate
Il servizio nasce dalla collaborazione tra: Ministero della Giustizia, Corte dâ€™Appello, Tribunale, Regione Abruzzo e Comune di Atessa.
Un altro passo concreto verso una giustizia piÃ¹ vicina, accessibile e umana.