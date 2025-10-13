Partecipa a Lanciano News

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Nuovo "Ufficio di prossimitÃ " nel Centro servizi al cittadino

Obiettivo assistere chi ha difficoltÃ  con la giustizia, soprattutto chi vive lontano dai Tribunali

redazione
Territorio
Condividi su:

Dal 23 ottobre apre, in Atessa, lâ€™Ufficio di ProssimitÃ . Lo sportello sarÃ  operativo presso il Centro Servizi al Cittadino, aperto dal 2020.

lâ€™Ufficio di ProssimitÃ  Ã¨ uno sportello dedicato a semplificare lâ€™accesso alla giustizia, soprattutto per chi Ã¨ piÃ¹ fragile o vive lontano dai Tribunali.

ORARI DI APERTURA

-MartedÃ¬: 15:30 â€“ 17:30

-GiovedÃ¬: 09:00 â€“ 11:00

Cosa offre lâ€™Ufficio di ProssimitÃ ?

Supporto e assistenza ai cittadini nelle pratiche di volontaria giurisdizione che non richiedono la presenza di un avvocato, come:

-Nomina di amministratore di sostegno

- Tutele

- Supporto per minori

- Altre pratiche civili semplificate

Il servizio nasce dalla collaborazione tra: Ministero della Giustizia, Corte dâ€™Appello, Tribunale, Regione Abruzzo e Comune di Atessa.

Un altro passo concreto verso una giustizia piÃ¹ vicina, accessibile e umana.

Condividi su:

Seguici su Facebook